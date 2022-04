F-16-vlieger: “Leerzame oefening in een adembenemend landschap”

De Griekse luchtmachtoefening ‘Iniochos’ vindt jaarlijks plaats op de vliegbasis Andravida. De afgelopen jaren is de Israëlische luchtmacht een vaste deelnemer geworden aan deze internationale oefening. Een Israëlische F-16-vlieger beantwoordde exclusief voor Up in the Sky een aantal vragen over de Israëlische deelname aan Iniochos 2022.

Iniochos is wat betreft opzet en trainingsdoelen vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Nederlandse Frisian Flag. Gedurende een bepaalde periode werken diverse luchtmachtonderdelen samen aan een specifiek omschreven doel. In de praktijk hebben we dit bijvoorbeeld gezien tijdens operatie Desert Storm in 1991, de NAVO-luchtoperaties boven Servië en meer recent in Irak en Syrië.

Israëlische Gulfstream G550AEW ‘Eitam’ radartoestel © Leonard van den Broek

Sinds 2013 bestaat de Iniochos in zijn huidige vorm, waarbij alle deelnemende toestellen vanaf de vliegbasis Andravida opereren. Aanvankelijk was Iniochos alleen gericht op Griekse vliegers. Vanaf 2015 konden op uitnodiging ook buitenlandse squadrons deelnemen. De Amerikaanse, Italiaanse en Israëlische luchtmachten waren de afgelopen jaren regelmatig aanwezig. Dit jaar namen meer dan 80 toestellen deel, uit negen verschillende landen.

De Israëlische luchtmacht was dit jaar aanwezig met een twaalftal F-16I ‘Sufa’ gevechtsvliegtuigen en een G550AEW ‘Eitam’ radartoestel. Exclusief voor Up in the Sky was majoor M. bereid een aantal vragen via email te beantwoorden. Majoor M. is F-16-vlieger bij de Israëlische luchtmacht en was dit jaar één van de deelnemende vliegers.

Adembenemend

“Het is niet mijn eerste keer in Griekenland. Vijf jaar geleden was ik hier ook al eens voor een oefening. Het landschap is adembenemend en heel anders dan in Israël; duizenden eilanden, uitgestrekte bergketens en slingerende rivieren. De combinatie van het landschap met de complexe missies en de verschillende capaciteiten van de verschillende luchtmachten maken deze oefening tot een heel bijzondere uitdaging.”

De Israëlische luchtmacht heeft een lange staat van dienst, met veelvuldige operationele inzetten in het verleden. Één van de Israëlische F-16’s droeg hiervan zelfs een kenmerk op de neus: F-16I ‘470’ had een ‘mission marking’ van de aanval op de Syrische kernreactor in Deir ez-Zor in 2007.

Israëlische F-16I ‘Sufa’ met op de neus (links naast de rescue pijl) een geel-zwart driehoekje ter herinnering aan de aanvalsmissie in 2007 © Leonard van den Broek

Respect

Toch is deelname aan internationale oefeningen als deze erg zinvol voor de Israëlische luchtmacht. Majoor M.: “Israël is geen lid van de NAVO. We hebben een technologisch geavanceerde luchtmacht met uitgebreide operationele ervaring. Om aan onze operationele behoefte te kunnen blijven voldoen, moeten we zo hard mogelijk trainen en voortdurend blijven leren. Deze oefeningen vormen een uitstekende gelegenheid hiervoor”, aldus de F-16-vlieger.

“Over en weer is er veel respect naar elkaar, tussen de vliegers van de verschillende deelnemende luchtmachten. De diverse nationaliteiten hebben allemaal zo hun eigen capaciteiten en manieren voor het uitvoeren van een missie. We zien dat ze heel bedreven zijn in het coördineren van gezamenlijke missies en er zijn veel dingen die we van hen kunnen leren. Het is interessant om met elkaar mee te kijken: van de voorbereiding en briefing, vervolgens de missie zelf en daarna de debriefing. Bij alles bedenken we ook: ‘Is dit iets wat we zelf ook kunnen gebruiken?’ Bijvoorbeeld om binnen onze eigen luchtmacht processen te verbeteren.”

Israëlische F-16I ‘Sufa’ in de start vanaf Andravida tijdens Iniochos 2022 © Leonard van den Broek

Israëlische F-16I ‘Sufa’. De F-16I is een Israëlische doorontwikkeling van de F-16D © Leonard van den Broek

Israëlische F-16I ‘Sufa’ (‘Storm’) met volle naverbrander © Leonard van den Broek

F-16I ‘Sufa’ van 251 ‘The One Squadron’ /’Tayeset Ha’Ahat’ © Leonard van den Broek

Voorbereiding

Voor de Israëlische luchtmacht is het, vergeleken met NAVO-landen, minder gebruikelijk om aan dit soort oefeningen mee te doen. Majoor M.: “Deelname aan een internationale oefening als deze vraagt een zorgvuldige voorbereiding van ons. Naast de logistieke ondersteuning en de personele planning, hebben we als vliegers een voorbereidende training gehad. Dit ging bijvoorbeeld om het buitenlandse militaire taalgebruik en NAVO-gevechtstheorie. Ook zijn we bijgeschoold in complexe luchtoperaties.”

“De crews die ‘s ochtends de eerste wave vliegen, stappen al om 06:15 uur in een shuttle naar de basis. Ze beginnen met de veiligheids- en ondersteuningsbriefing van de Griekse luchtmacht. Daarna volgt de briefing over de missie van die ochtend, door de commandant van de oefening. Bij beide briefings zijn alle teams van alle deelnemende landen aanwezig. Vervolgens wordt er een extra briefing gegeven door onze eigen formatieleider. Dit lange proces is cruciaal bij het trainen en samenwerken in grote formaties – zeker voor ons, omdat wij er minder bekend mee zijn. “

Een F-16I ‘Sufa’ van 251 squadron, Israëlische luchtmacht op de taxibaan van Andravida met op de achtergrond een startende Griekse F-16D © Leonard van den Broek

“De meeste oefenmissies duren ongeveer anderhalf uur. Voor de vroege missie is de take off rond 11 uur ‘s ochtends. Tijdens Iniochos worden meestal drie oefenmissies gevlogen, de laatste missie van de dag landt dan aan het begin van de avond. Als er nachtmissies worden gevlogen, kunnen de debriefings zelfs pas ‘s avonds laat plaatsvinden.”

Israëlische F-16I ‘Sufa’ van 253 squadron, afkomstig van de vliegbasis Ramon © Leonard van den Broek

Israëlische F-16I ‘Sufa’ van 251 squadron, afkomstig van de vliegbasis Ramon © Leonard van den Broek

Israëlische F-16I ‘Sufa’ van 251 squadron, afkomstig van de vliegbasis Ramon © Leonard van den Broek

Tegenstand

Tijdens grootschalige oefeningen als Iniochos, werken de diverse deelnemers samen bij het uitvoeren van een complexe oefenmissie. In het oefenscenario worden deze vliegers meestal aangeduid als de ‘Blue Forces’. Andere vliegers, de ‘Red Forces’, hebben de taak van oefenvijand. Ze moeten tegenstand bieden aan de Blue Forces, bijvoorbeeld door vanuit de lucht een gebied te verdedigen.

“Onze deelname tijdens deze oefening was ‘blue side only’, we hebben alleen missies uitgevoerd voor het blauwe team. Het was onze taak om een bepaalde missie uit te voeren in het oefenscenario van de dag. Het rode team tijdens deze oefening was behoorlijk talrijk en ook geavanceerd. Dat maakte onze taak extra lastig, omdat je met een tegenstander te maken krijgt die op z’n minst gelijkwaardig is. Soms was de tegenstander zelfs sterker, met meer geavanceerde mogelijkheden dan wij.”

Een Israëlische F-16I landt op de vliegbasis Andravida, na het einde van een oefenmissie tijdens Iniochos 2022 © Leonard van den Broek