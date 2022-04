Gewaagde Red Bull-stunt deels mislukt | Video

Red Bull is beroemd om extreme stunts: te land, ter zee en in de lucht. Deze keer was het de bedoeling dat twee mannen, die allebei alleen in een vliegtuigje zaten, op 4000 meter hoogte eruit sprongen en van toestel wisselden.

Mislukt

Al meer dan een jaar waren de vliegers zich op de stunt aan het voorbereiden. De ‘plane swap’ lukte slechts één van de twee Red Bull-piloten, zoals te zien is op de bizarre beelden. Luke Aikins slaagde erin uit zijn vliegtuig te springen en in dat van zijn neef Andy Farrington te belanden. Wat er vervolgens precies misging is niet duidelijk, maar het toestel waar Aikins oorspronkelijk in zat raakte in een spiraal. Farrington slaagde er niet in om in de buurt te komen van het toestel. De stuntman kon zijn parachute gebruiken en wist veilig te landen. “Ik had geen kans om het toestel te bereiken”, vertelt Farrington. “Ik ben blij dat iedereen hier is, maar het blijft een teleurstelling.”