Opluchting voor Cathay Pacific: Hongkong weer open

Hongkong opent na twee jaar sluiting weer langzaam voor de buitenwereld. Vanaf 1 mei kan er weer heen gevlogen worden. Toch blijft het verplicht na aankomst zeven dagen in quarantaine te gaan.

Na meer dan twee jaar isolationisme vanwege Covid-19 gaat Hongkong nu de maatregelen versoepelen. In een statement kondigt de regering het volgende aan: “Vanaf 1 mei is het voor mensen die buiten Hongkong wonen weer toegestaan Hong binnen te komen.” Ook geeft de regering aan dat de restricties voor de luchtvaart aangepast en verbindingen hersteld worden.

Grote problemen voor Hongkong en Cathay Pacific

De coronapandemie is voor veel maatschappijen erg zwaar geweest, zo ook voor Cathay Pacific. Voor de in Hongkong gevestigde airline was het absoluut noodzakelijk dat het verkeer van en naar Hongkong weer opgestart ging worden. De cijfers liegen er niet om: voor de maatschappij en haar thuisbasis Hong Kong International Airport (HKG) zijn de passagiersaantallen ongekend gedaald tijdens corona als gevolg van de verregaande restricties. Hong Kong International Airport kreeg in 2018 nog 74,4 miljoen passagiers te verwerken. In 2021 waren hiervan nog maar 1.3 miljoen over. Cathay Pacific, had het nog zwaarder te verduren. Voor de pandemie, in 2019, vervoerden ze nog 35,2 miljoen mensen. In 2021 waren dit er nog maar 717.000. Dit alles leidde tot een ongekend verlies van HK$27.2 miljard in 2020 en 2021 samen. Cathay had voor de pandemie al last van teruglopende toerismecijfers op de routes naar Hongkong door massademonstraties in het land. Hierna kwamen de implicaties van de pandemie wat een einde betekende voor de enorme stroom toeristen richting Hong Kong.

Slag om de arm

Hoewel het versoepelen van de maatregelen doet lijken alsof mensen weer massaal zullen afreizen naar Hongkong moet men wel een slag om de arm houden. De regering heeft aangegeven dat de heropening doorlopend geëvalueerd wordt op basis van vier belangrijke graadmeters. Dit zijn de grootte van het aantal inkomende passagiers, het aantal covid-gevallen dat van buiten Hongkong het land inkomt, de zorgcapaciteit van Hongkong en socio-economische belangen. Een latere lockdown is dus niet uitgesloten maar voor nu zal in ieder geval Cathay opgelucht ademhalen. Ook andere maatschappijen zoals British Airways, Qantas, Air France and United Airlines zullen de vruchten plukken van dit besluit tot versoepeling.