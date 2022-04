Russische vliegtuigen afgeschreven door leasemaatschappij

Leasemaatschappij ALC verwacht haar aan Russische maatschappijen geleasde vliegtuigen niet meer terug te zien.

Het bedrijf heeft haar 27 vliegtuigen die zich in Rusland bevinden inmiddels afgeschreven.

Vloot

In totaal heeft het Amerikaanse bedrijf 3,4 procent van haar vloot verloren door de her-registratie wetgeving in Rusland. ALC zal vermoedelijk een verzekeringsclaim indienen voor ongeveer 800 miljoen dollar, de geschatte waarde van de 27 vliegtuigen.

Russische wetgeving

Leasemaatschappijen wilden uiterlijk op 28 maart hun vliegtuigen die in Rusland vlogen terug hebben. De Russische regering bood luchtvaartmaatschappijen echter de mogelijkheid om de vliegtuigen te houden, al is het niet mogelijk om deze toestellen in te zetten op buitenlandse routes, omdat deze op de meeste luchthavens in beslag zouden worden genomen.

Opgegeven

Veel leasemaatschappijen hebben de hoop om hun vliegtuigen ooit nog terug te zien opgegeven. Inmiddels zijn al meer dan 360 geleasede vliegtuigen voorzien van een nieuwe, Russische, registratie.