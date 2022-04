Uniek stukje KLM 747: de PH-BFG is terug

Dertig jaar lang vloog de PH-BFG in het KLM-blauw de wereld over. In 2019 werd ze uitgefaseerd, maar nu is ze op bijzondere wijze terug.

In april 1990 rolde de PH-BFG de fabriek uit onder de registratie PH-BFG en serienummer (MSN) 24517. Het viermotorige toestel kreeg de naam ‘City of Guayaquil’, en werd daarmee vernoemd naar de grootste stad van Ecuador. Ze was geregeld te zien in onder meer Hongkong, Tokio en Toronto.

2019 markeerde het einde van haar carrière bij KLM. De PH-BFG kreeg op 8 december 2019 GBA, Cotswold als eindbestemming. Daar kreeg het toestel haar nieuwe registratie ‘TF-AMG’. Op deze Engelse luchthaven, ook wel bekend als Kemble, is sinds 2009 het ontmantelingsbedrijf Air Salvage International gevestigd. In maart 2021 werd de BFG ontmanteld. Min of meer tegelijkertijd nam KLM afscheid van haar allerlaatste passagiers-747, wat het einde van een tijdperk betekende.

