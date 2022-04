De zwarte lijst: deze maatschappijen zijn niet welkom in de EU

De Europese Unie (EU) heeft een bijgewerkte versie naar buiten gebracht van de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen. 117 maatschappijen uit vijftien landen zijn helemaal of gedeeltelijk niet welkom in het luchtruim van de Europese lidstaten.

Wanneer een maatschappij op de zwarte lijst staat kan dit verschillende betekenissen hebben. Of een bepaald vliegtuigtype wordt niet geaccepteerd, of de maatschappij als geheel niet, of alle maatschappijen uit een bepaald land niet. Dit laatste geldt voor elf landen in Afrika.

Russen in de ban

Veel EU-lidstaten hebben alle Russische vliegtuigen om politieke redenen uit hun luchtruim verbannen. De nieuwe update van de lijst toont ook de namen van 21 Russische maatschappijen die voorheen niet op de lijst stonden. Bij de genoemde 21 maatschappijen zitten ook grote namen als Aeroflot, Siberia Airlines, Ural Airlines, Smartavia Airlines en Nordstar Airlines. Belangrijk is op te merken dat deze maatschappijen vanuit veiligheidsoverwegingen op de lijst staan en dat dit niet geopolitiek gemotiveerd is, aldus de EU-commissaris voor transport Adina Vălean. “Ik wil duidelijk maken dat deze beslissing niet nog een sanctie tegen Rusland is maar enkel en alleen genomen is op grond van veiligheid en techniek. Politiek en veiligheid houden we strikt gescheiden.”

Sancties wereldwijd

Zoals gezegd staan van elf Afrikaanse landen álle maatschappijen op de lijst. Deze landen zijn: Angola, Congo, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Liberia, Libië, São Tomé en Príncipe, Sierra Leone en tot slot Sudan. Naast deze landen in Afrika kennen ook Afghanistan, Armenië, Kirgizstan en Nepal een totale ban van de EU. Verschillende individuele maatschappijen die geweigerd worden komen uit onder andere Venezuela, Suriname en Iran. De lijst wordt geregeld bijgewerkt. Zo maken maatschappijen ook weer kans opnieuw naar Europa te kunnen vliegen. Een voorbeeld hiervan is de ban van Pakistaanse maatschappijen die gold vanaf 2020 nadat een Airbus A320 van Pakistan International Airlines in Karachi was neergestort. Deze restrictie is recentelijk ongedaan gemaakt nu de toezichthouders weer vertrouwen hebben in de Pakistaanse standaarden.