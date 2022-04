Miljoenenschade door staking KLM-personeel op Schiphol

De wilde staking van het KLM-bagagepersoneel op Schiphol afgelopen zaterdag heeft gezorgd voor miljoenen euro’s aan schade.

Zo’n 150 medewerkers legden zaterdagochtend onaangekondigd het werk neer nadat de KLM-directie eerder die week bekendmaakte dat een gedeelde van de werkzaamheden wordt uitbesteed aan afhandelingsbedrijf Viggo. Door de staking, op de eerste dag van de meivakantie, werden tientallen vluchten geannuleerd. Daarnaast zorgde de extreme drukte die ontstond op Schiphol ervoor dat de luchthaven reizigers moest oproepen om niet naar het vliegveld te komen.

KLM is niet van plan om de schade op de stakende medewerkers te verhalen, ondanks het feit dat het om een onaangekondigde staking ging, zo meldt het ANP. Intussen loopt de schade in de miljoenen. Iedere vlucht die geannuleerd wordt kost maximaal zo’n 100.000 euro, met name door de vergoedingen die luchtvaartmaatschappijen ingeval van zo’n annulering aan passagiers moeten uitbetalen.

KLM is niet blij met de actie, maar erken dat er problemen zijn met de werkdruk van het grondpersoneel. De maatschappij kampt al enkele maanden met een personeelstekort en een lange termijnoplossing lijkt nog niet in zicht. Tijdens de drukke zomermaanden wil het bedrijf een gedeelte van de werkzaamheden, zo’n driehonderd diensten, uitbesteden aan Viggo, dat vorig jaar overigens met vergelijkbare problemen te maken had. Dat viel verkeerd bij het eigen personeel van KLM. De maatschappij wil de komende tijd met de betrokken partijen in gesprek om onduidelijkheden weg te nemen. Of er ook een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, die bij KLM overigens beter zijn dan bij andere afhandelaars op Schiphol, op tafel komt te liggen is nog maar de vraag.