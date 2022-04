Minder vliegtuigen uit dienst

Zoals alles hebben ook vliegtuigen geen eeuwige levensduur en eens komt er het moment dat ze worden uitgefaseerd. Vorig jaar gebeurde dit echter opvallend weinig: 429 keer. Dit is het laagste aantal in veertien jaar, aldus de bevinding van Naveo Consultancy.

“Parkeren en langdurige opslag zijn relatief goedkoop’, voert Naveo aan. “Luchtvaartmaatschappijen en leasebedrijven wachten liever af hoe het verkeer en de restwaarde zich herstellen. Het heeft geen zin een ​​vliegtuig uit dienst te nemen als de kans bestaat dat het op een later tijdstip weer in gebruik kan worden genomen of voor een gunstiger prijs kan worden verkocht voor ontmanteling omdat de vraag naar onderdelen voor onderhoud, herstellingen en revisies groter is geworden.”

Relatieve schaarste

De bevindingen van Naveo zijn gebaseerd op officiële bekendmakingen maar deze kunnen natuurlijk afwijken van de werkelijke situatie. “Sommige vliegtuigen die officieel als geparkeerd of opgeslagen staan genoteerd, zijn wellicht in werkelijkheid al uit dienst gehaald”, stelt Naveo dan ook. “Het totale aantal afgeschreven toestellen loopt daardoor mogelijk nog op. Het duurt enkele tijd vooraleer de statistieken de realiteit hebben ingehaald.”

Hoewel deze kanttekening goed is om in het achterhoofd te houden lag het aantal afschrijvingen het voorbije jaar echter beduidend lager dan de gemiddelden van de voorbije twee decennia. Tijdens die periode was er immers sprake van een gemiddelde afschrijving van 624 toestellen per jaar. De cijfers van vorig jaar lagen echter veel lager dan verwacht. “Dit betekent dat er geen grote aanvoer van gebruikte componenten op de markt is geweest om te concurreren met nieuwe wisselstukken van de fabrikanten”, voert Naveo aan. “Die relatieve schaarste zal dan ook een invloed op de markttarieven hebben.”

Vervanging en leeftijd

De voorbije twee decennia werd jaarlijks tussen 1,7 procent en 3,4 procent van de wereldwijde vloot vliegtuigen uit dienst genomen. Daarbij werd een gemiddelde van 2,5 procent opgetekend. Vorig jaar was er echter sprake van amper 1,5 procent. “Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het aantal uitfaseringen de volgende jaren kan toenemen”, voorspelt Naveo, zich daarbij beroepend op het relatief grote aantal oude vliegtuigen dat het einde van hun levenscyclus nadert. Tegelijkertijd wordt erbij aangetekend dat een en ander afhankelijk zal zijn van het tempo waarin de luchtvaartbranche zich herstelt, de ontwikkeling van de brandstofprijzen, problemen met de productie van nieuwe vliegtuigen, enzovoort. De meeste vliegtuigen die definitief uit de vloot van luchtvaartmaatschappijen verdwenen hadden een leeftijd van ruim 23 jaar. Uitzonderingen daarop waren de Boeing 777-300 ER’s, Airbus A380’s, E-jets, MD-80’s en 737-Classics met gemiddelde leeftijden van respectievelijk 13,8 jaar, 11 jaar, 12,3 jaar, 30 jaar en ruim 28 jaar.