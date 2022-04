Tegenslag voor Qatar Airways in A321neo-zaak

De Britse rechter heeft dinsdag het verzoek van Qatar Airways in de A321neo-zaak tegen Airbus afgewezen. Het oordeel betekent een tegenslag voor de maatschappij, maar het dispuut tussen de twee partijen is nog verre van afgedaan.

Drie weken geleden troffen Qatar Airways en Airbus elkaar in de Britse rechtszaal, en ditmaal niet in de al langer lopende A350-zaak. In reactie op de rechtszaak die Qatar Airways tegen Airbus aanspande over de afbladdering van de verf van tientallen A350’s, zette de Europese vliegtuigbouwer een streep door een andere bestelling van de maatschappij van vijftig A321neo’s. Tijdens de zitting begin april verzochten de advocaten van Qatar Airways de rechter om de annulering van genoemde A321neo-bestelling voorlopig te ‘bevriezen’, in afwachting van een volledige rechtszaak. Volgens Airbus zijn de twee overeenkomsten juist aan elkaar verbonden, en mag het bedrijf het ene contract ontbinden op het moment dat de andere overeenkomst niet wordt nagekomen. Dit laatste zou het geval zijn doordat Qatar Airways weigert nieuwe A350’s in ontvangst te nemen zolang de problemen met het toestel niet zijn opgelost.

Dinsdag werd bekend dat de rechter niet aan het verzoek van de Qatari tegemoetkomt. In de praktijk betekent dit dat Airbus de A321neo-bestellig inderdaad mag annuleren. Het is echter niet uitgesloten dat Qatar Airways dientengevolge nog recht heeft op een financiële schadevergoeding. Dit zal later moeten blijken in de uitgebreidere rechtszaak. Airbus verwijst in dit kader naar een grote bestelling die de Qatarese maatschappij begin februari plaatste bij Boeing voor onder meer vijfentwintig tot vijftig 737 MAX 10-toestellen.

De advocaten van de vliegtuigbouwer stellen dat de 737 MAX een geschikte vervanging is voor de geannuleerde A321neo’s. Naar verwachting zal Airbus in de vervolgzaak dan ook betogen dat Qatar Airways hierdoor geen werkelijke schade geleden heeft. De maatschappij verwijst ondertussen naar het feit dat ze dringend meer vliegtuigen nodig heeft vanwege de organisatie van het WK-voetbal in Qatar later dit jaar.