Antonov An-26 neergestort in zuid-Oekraïne | Video

Een Antonov An-26-vliegtuig van de Oekraïense luchtmacht is afgelopen vrijdag gecrasht in het zuiden van Oekraïne.

Daarbij kwam volgens Reuters één persoon om het leven. De resterende twee inzittenden raakten naar verluidt gewond. Het toestel was bezig met een technische vlucht vanuit Zaporizjzja (stad blak boven Melitopol) naar Uzhhorod (zuidwesten van Oekraïne). “Vanmorgen is een AN-26 vliegtuig neergestort in het Vilniansk district van de Zaporizhzhia regio. Het vliegtuig was bezig met een technische vlucht. Er zijn gewonden”, bevestigde het Regionale Militaire Bestuur van Zaporizja vlak na het ongeluk op Telegram. “Op dit moment is bekend dat één persoon is gedood en twee gewond zijn geraakt. Het aantal bemanningsleden en de redenen van de crash worden achterhaald.”

Oorzaak crash Antonov An-26

Hoewel het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov An-225, op Kiev Hostomel Airport vernietigd werd door toedoen van het Russische leger, stortte deze machine neer doordat het een elektriciteitspaal raakte. Rond 9:00 uur lokale tijd kwam het toestel in botsing. Van het ongeluk zijn beelden vastgelegd. Dat het de elektriciteitspaal raakt valt net niet te zien. Wel staat op camera dat het tweemotorige toestel met een brandende linkermotor laag over de huizen vliegt. Wanneer de Antonov An-24 de grond raakt, staat niet op camera.

Elektriciteitspaal

Iets meer dan een jaar geleden kwam een Boeing 737-800 van Air India Express eveneens in botsing met een elektriciteitspaal. Dat gebeurde tijdens het taxiën. Alle passagiers en cabinepersoneel bleven ongedeerd. Oorzaak van de touché kwam doordat de gezagvoerder de (gele) zijlijn van de baan volgde in plaats van de ‘centre line’. Door de botsing liep de Boeing enkel aan de rechtervleugel schade op.