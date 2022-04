Definitief: Boeing 777X verder vertraagd

Boeing stelt de introductie van de 777X, de nieuwste generatie 777, definitief uit tot 2025. Dat bevestigde de Amerikaanse vliegtuigbouwer tijdens de presentatie van de cijfers van het afgelopen kwartaal.

Het feit dat de 777X opnieuw vertraagd is zal Boeing niet in dank worden afgenomen door de geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen. Onder meer Tim Clark, de CEO van Emirates, gaf eerder al aan dat hij de vertraging zat is. Zijn maatschappij wil maar liefst 115 toestellen afnemen bij Boeing. Echter, de vertragingen ziet hij als een reden om de order mogelijk te annuleren. “Eerlijk, als het later wordt dan 2023 en het neemt nog een jaar in beslag, dan zullen we waarschijnlijk het programma annuleren. Wat kunnen we anders doen? We kunnen niet op deze manier doorgaan. Boeing moet echt zijn zaken in orde krijgen”, zei Clark op een eerder moment. Wellicht dat deze woorden uit het verleden nu consequenties zullen hebben voor Boeing.

Boeing

De 777X zou oorspronkelijk in 2020 al geleverd moeten worden aan de eerste klanten. Het project liep echter, mede door problemen met andere vliegtuigen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer, vertraging op. Ook was Covid-19 een vertragende factor voor het project. Er zijn nog steeds problemen bij de producenten die onderdelen voor de nieuwe 777X niet op tijd aan Boeing leveren.

Vraag

Door de coronacrisis, en de beperkte vraag van maatschappijen naar nieuwe vliegtuigen, nam de druk op Boeing om op tijd te leveren de afgelopen jaren sterk af. Maatschappijen probeerden de leveringen zelfs uit te stellen om zo extra kosten te vermijden. Nu de vraag naar vliegreizen en daarmee ook vliegtuigen weer aantrekt, neemt de druk op Boeing weer toe om de vertraging niet verder te laten oplopen.

Varianten

De 777X wordt sinds 2013 door Boeing ontwikkeld. De vliegtuigbouwer zal twee verschillende varianten, De 777-8 en de 777-9, lanceren. De Boeing 777-8 is de kleinere van de twee maar zal een groter bereik hebben met 8.730 mijlen (16,170 km). Daar tegenover staat de grotere 777-9 met een bereik van 7.285 mijlen (13,500 km). In januari kondigde Boeing ook een vrachtvariant van de 777X aan. Het toestel, dat wordt gebaseerd op de 777-8, moet in 2027 worden geleverd aan Qatar Airways. De maatschappij heeft in totaal vijftig van deze vrachttoestellen besteld.