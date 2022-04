KLM vond Boeing 737 MAX te groot risico

De keuze van KLM voor de A320neo en de A321neo is deels vanwege de onzekerheid rond de 737 MAX. Dat verklaarde operationeel directeur René de Groot tegenover de Duitse website Aerotelegraph.

De keuze voor Airbus was enigszins onverwacht, aangezien nieuwe 737’s eenvoudiger zouden zijn om op te nemen in de bestaande vloot.

Stiller

Een van de factoren die doorslaggevend is geweest is de geluidsproductie van de A320neo familie. De nieuwe A320’s zijn stiller dan de 737’s, wat betekent dat de geluidsuitstoot op Schiphol verder omlaag gaat door voor de nieuwe Airbussen te kiezen.

KLM

KLM wil op haar middellange afstanden grotere vliegtuigen inzetten, zoals de A321 of de 737 MAX 10. Door grotere vliegtuigen te gebruiken hoeven er minder vluchten uitgevoerd te worden en hoeft de maatschappij minder van de schaarse slots op Schiphol te gebruiken.

737 MAX

De voornaamste zorg bij de 737 MAX was of de grootste variant, de MAX 10, wel op tijd klaar zou zijn. Het type, dat voorlopig nog niet is gecertificeerd, loopt al tegen vertragingen aan en het is maar de vraag of de toestellen op tijd aan KLM geleverd zouden kunnen worden. De A321neo vliegt echter al commercieel, waardoor de kans op vertragingen kleiner is.

Boeing

Wat een rol kan hebben gespeeld bij het inschatten van de eventuele vertragingen bij Boeing is de problematiek rond de leveringen van de 787’s. KLM moet op veel toestellen al langer wachten dan gepland door problemen bij Boeing, daarnaast hebben eerder geleverde 787’s problemen met hun verflaag. Vooral bij de bouw van 787’s, in Charleston, zijn veel vertragingen.