‘VK wil gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren’

De Britten zijn om en willen dat westerse landen gevechtsvliegtuigen gaan leveren aan Oekraïne. Dat maakt Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, volgens de BBC woensdagavond bekend.

De uitspraak van Truss komt enkele dagen nadat de Poolse premier Mateusz Morawiecki bevestigde dat zijn land tanks naar Oekraïne stuurt. Het land heeft eerder al overwogen om mogelijk oude MiG-29’s naar het buurland te sturen, maar dat plan vond uiteindelijk geen doorgang. Daarnaast liet Duitsland weten circa vijftig luchtafweertanks te leveren. De NAVO stuurt echter lichtere wapens uit vrees voor escalatie met Rusland. Het bondgenootschap liet bijvoorbeeld eerder weten af te zien van een no-flyzone.

Gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg al meermaals om (zwaardere) wapens in de strijd tegen Rusland. Truss lijkt daar gehoor aan te willen geven. “Zware wapens, tanks, vliegtuigen – diep graven in onze voorraden, de productie opvoeren. We moeten dit allemaal doen”, zal ze naar verwachting aankondigen. Verder zal de minister zeggen dat de Britse defensie-uitgaven omhoog moeten en dat de NAVO-doelstelling van twee procent van het BBP ‘een bodem en geen plafond’ moet zijn.

Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat de NAVO door het bewapenen van Oekraïne in feite al ‘een oorlog met Rusland is begonnen via gevolmachtigden’. “Als Poetin slaagt, zal dat leiden tot nog meer ellende in Europa en vreselijke gevolgen in de rest van de wereld. We zouden ons nooit meer veilig voelen.” De Britse premier Boris Johnson denkt dat Oekraïne er goed aan zou doen om de geleverde wapens uit Groot-Brittannië in te zetten om doelen in Rusland aan te vallen en zichzelf te beschermen.