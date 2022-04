Schiphol vreest opnieuw voor chaos

Afgelopen weekend vond er een wilde staking op Schiphol plaats met alle gevolgen van dien. De luchthaven verwacht dat later in de meivakantie de chaos wederkeert.

Zaterdag legden 150 medewerkers van KLM het werk neer. Zij waren niet te spreken over de werkdruk, beloningen en de uitbesteding van een deel van de werkzaamheden. De staking, die niet georganiseerd was door de vakbond, zorgde dan ook voor een chaotische situatie op Schiphol. Later in de ochtend liep het dusdanig uit de hand dat Schiphol reizigers opriep niet meer naar de luchthaven te komen. Oorzaak: de terminal was overvol en daardoor zou een verdere toestroom van reizigers niet meer verantwoord zijn.

Meivakantie

Maar die meivakantie is nog lang. Hoewel de staking zaterdag om 13:00 uur voorbij was en het aantal vluchten voorzichtig opstartte, denkt Schiphol dat zich later in de vakantie opnieuw problemen kunnen voordoen. Dit keer is de reden niet de onvrede onder het personeel, maar wordt wederom het personeelstekort blootgesteld. Vorig jaar zomer leidde dit eveneens tot chaos op de luchthaven. Afhandelingsbedrijven kampen nog steeds met tekorten waardoor het laden en lossen niet op tijd kan gebeuren. Daarnaast kunnen uitzendbureaus de vraag naar tijdelijke medewerkers niet bolwerken en zijn er veel ziekmeldingen. “Nederland wil uiteindelijk gewoon op vakantie. De vluchten zitten vol. Het verder weghalen van vluchten is in die zin niet de beste oplossing, denk ik. Het stapelt zich op in de andere vluchten die er wel zijn”, stelt Patricia Vitalis, directeur operations van Schiphol, bij NH Nieuws.

Lange wachttijd op Schiphol

Het grootste vliegveld van Nederland verwacht in de meivakantie circa 174.000 passagiers per dag. Beveiligingsbedrijven, die overigens al eerder geteisterd werden door hoge werkdruk, denken dat de wachttijd kan oplopen tot 45 minuten. Veel reizigers komen kort voor vertrek naar de luchthaven. Dat wordt met klem afgeraden. “Mensen zijn niet meer gewend om op vakantie of zakenreis te gaan. Dat is wat we terugzien in het gedrag. Ze komen laat, hebben de zaken niet goed op orde en dat is iets waar we nu heel erg veel aandacht voor vragen”, constateert Elwin van der Molen, kolonel van de Koninklijke Marechaussee.