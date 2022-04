KLM-directie gefileerd: “Soort van bedrijfsblindheid”

Circa 150 grondmedewerkers van KLM legden afgelopen weekend het werk tijdelijk neer. De oorzaak hiervan ligt volgens vakbonden bij de directie van de maatschappij.

Het personeel staakte onder meer tegen de hoge werkdruk. Tijdens de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk hoe groot het personeelstekort is met als gevolg meer lasten op de schouders van het huidige personeel. “Wij zijn niet verrast door de wilde staking. KLM heeft in 2020 al het flexibele personeel aan de kant gezet in de veronderstelling dat dit wel terug zou komen. De directie geeft nul gas om weer aantrekkelijker te worden als werkgever. Men weet niet ruimte te creëren om zaken te verbeteren”, legt CNV Vakmensen de vinger op de zere plek tegenover De Telegraaf.

Daarnaast wordt het werk deels uitbesteed aan Viggo, het bedrijf dat afgelopen zomer eveneens met tekorten kampten met als gevolg vluchten die zonder bagage vertrokken en lange wachttijden in de aankomsthallen. Ondanks dat was er personeel van Groningen Airport Eelde die de werknemers in september op Schiphol kwamen helpen. “Om het dan op te lossen via de inzet van concurrent Viggo, terwijl er al angst was om uitbesteding van de grondafhandeling, was wachten op problemen”, zegt Michiel Wallaard, CNV-bestuurder.

Geen oplossing

Toen de coronacrisis uitbrak werden veel werknemers ontslagen in de veronderstelling dat zij terug zouden komen wanneer het vliegverkeer weer toe zou nemen. Echter, die toename liet lang op zich wachten. Doordat verwacht werd dat de sector in september vorig jaar een in een dip terecht zou komen, besloten veel medewerkers banen te zoeken met meer zekerheid. Gevolg: personeelstekorten op Schiphol, waaronder bij KLM. Dat heeft op zijn beurt invloed op de inkomsten wat er weer toe leidt dat leningen moeizamer afbetaald kunnen worden. Een oplossing lijkt vooralsnog niet voor de hand te liggen. “Er is veel onvrede, maar de directie lijkt dat maar matig te begrijpen. Op veel afdelingen is sympathie voor dit signaal richting de directie. Er is een soort bedrijfsblindheid, lijkt wel”, stelt Reinier Castelein, voorman van vakbond De Unie.