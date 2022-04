Onverwachts bezoek Embraer 190 KLM aan Eelde

Een Embraer 190 van KLM landde afgelopen maandag niet direct op Schiphol, maar bracht eerst noodgedwongen een bezoek aan Groningen Airport Eelde.

De machine steeg om 8:45 uur op vanaf de luchthaven van Hamburg. Na een klein half uur te hebben gevlogen kwam de Embraer 190 het Nederlandse luchtruim binnen. Het toestel zette de route richting Schiphol voort, maar ter hoogte van het Friese Drachten keerde het om. Uiteindelijk landde het KLM-vliegtuig rond 9:30 uur op het vliegveld van Groningen.

Embraer 190 KLM landt niet direct op Schiphol © Flightradar24.com

Drukte op Schiphol

Op sociale media viel het de oplettende Flightradar24-spotters op dat het toestel landde op een andere bestemming dan de bedoeling was. Een woordvoerder van Groningen Airport Eelde vertelde dat dit te maken had met de drukte op Schiphol. Het grootste vliegveld van Nederland kreeg vorig weekend te maken met een wilde staking van het KLM-personeel. “Dat was afgelopen weekend al het geval toen veel vluchten werden geannuleerd. En dat is ook nog merkbaar in het begin van de meivakantie”, zegt ze tegenover RTV Noord.

Hoewel de onverwachte staking aan het einde van zaterdagochtend ten einde kwam, vreest Schiphol dat het later in de meivakantie alsnog chaotisch kan worden, gezien het personeelstekort. Zo zijn er bij grondafhandelingsbedrijven veel vacatures open waardoor sommige vluchten niet op tijd geladen en gelost kunnen worden. Bovendien zijn uitzendbureaus niet in staat de vraag naar tijdelijke werknemers bol te werken. Voorts zijn er op dit moment veel ziekmeldingen.

Uitvalbasis voor KLM

Groningen Airport Eelde is sowieso een ‘uitvalsbasis’ voor KLM. Zo’n bezoek als van de Embraer is echter ongewoon. “Het komt wel eens voor met slecht weer, maar eigenlijk gebeurt het maar enkele keren per jaar”, vervolgt de woordvoerder. Het toestel tankte dan ook bij om vervolgens een uur na de tussenlanding de route richting Schiphol voort te zetten. Daar landde het rond de klok van 11:15 uur, anderhalf uur later dan gepland.