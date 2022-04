Sigaret veroorzaakte crash A320

Zes jaar geleden stortte een Airbus A320 van EgyptAir neer. Onderzoek wijst uit dat een sigaret van een piloot de ramp teweegbracht.

Op 19 mei 2016 steeg vlucht MS804 om 23:30 uur op vanuit Parijs Charles de Gaulle Airport op weg naar Cairo International Airport. Daar zou de machine rond de klok van drie uur ’s nachts (lokale tijd) arriveren. Toen het vliegtuig het Griekse eiland Kreta passeerde, raakte het van de radar. De A320, met 66 mensen aan boord, crashte uiteindelijk in de Middellandse Zee. Vervolgens werden boten de zee opgestuurd om het toestel te zoeken. De volgende dag trof een Grieks marineschip stukken plastic aan die mogelijk van de Airbus waren.

Ontdekking van piloot

Het Franse Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety (BEA) concludeerde in 2018 al dat het ongeluk volgde op een brand aan boord. In een nieuw rapport van maart 2022 stelt de BEA dat er sprake is geweest van een lek in het zuurstofmasker van de flight crew. De brand zou zijn uitgebroken nadat een van de vliegers een sigaret opstak, hetgeen opmerkelijk genoeg destijds nog was toegestaan bij EgyptAir. Deze conclusie is gebaseerd op gegevens uit de zwarte doos die het geluid van de sissende zuurstof vastlegde. “Wanneer waarschuwingen op een systematische manier worden genegeerd resulteert dit in een crash en wordt het onmogelijk om vol te houden dat dit te wijten is aan toeval”, citeerde The New York Post de advocaat die een 26-jarige overleden passagier vertegenwoordigt. In 2018 stelde de BEA al vast dat de vlucht neerstortte als gevolg van brand aan boord. Op dat moment was nog niet bekend wat de precieze oorzaak van de brand was.

Zuurstofmasker vervangen

Het desbetreffende zuurstofmasker was drie dagen voor de vlucht vervangen, De werknemer had om onbekende reden de ontlastklep ingesteld op de ‘noodtoestand’. Dit zou volgens het veiligheidshandboek van Airbus kunnen leiden tot lekken. Tot het moment van de crash mochten piloten overigens opmerkelijk genoeg roken in de cockpit.