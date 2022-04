Vliegbrevet van ‘roekeloze’ piloot ingetrokken

In november vorig jaar zou een piloot met opzet zijn vliegtuig hebben laten crashen. De Federal Aviation Administration (FAA) heeft als vergelding zijn vliegbrevet ingetrokken.

Trevor Jacob, een Amerikaanse YouTuber, kreeg een ‘motorstoring’ in een in 1940 gebouwde Taylorcraft. Aan het begin van de video die hij zelf opnam, vloekte de ‘stuntpiloot’ toen hij boven de Los Padres National Forest in Californië problemen kreeg met zijn vliegtuig. “Ik ben boven de bergen en ik… heb een kapotte motor”, zei hij. Daarna sprong de man uit het vliegtuig en gebruikte een selfiestick om het vast te leggen. Later plaatste hij de video op YouTube met de titel ‘I Crashed My Plane’ waarin hij zegt ‘blij te zijn dat hij nog leeft’. Tevens geeft hij verdere toelichting op de ‘evacuatie’.

Onderzoek naar piloot

De FAA kondigde aan een onderzoek op te starten naar de ‘piloot’. Daaruit bleek onlangs dat hij het vliegtuig wel degelijk expres liet crashen. “Op 24 november 2021 gaf u blijk van een gebrek aan zorgvuldigheid, beoordelingsvermogen en verantwoordelijkheid door ervoor te kiezen uit een vliegtuig te springen enkel en alleen om de beelden van de crash te kunnen opnemen”, stelde het agentschap in een brief van 11 april, die in handen is van The Washington Post. Zij noemde de actie ‘onvoorzichtig’ en ‘roekeloos’. Daarnaast stelt de FAA dat de Jacob iemand had kunnen verwonden of eigendom (Los Padres National Forest, red.) had kunnen beschadigen.

Met verschillende bewijzen onderbouwde de FAA de opzettelijkheid. De toezichthouder stelde dat de ‘stuntpiloot’ de verkeersleiding niet had gebeld, evenmin had geprobeerd de motor opnieuw op te starten en geen poging deed het vliegtuig te laten landen. Hoewel Jacob boven een nationaal bos vloog, beweert de FAA dat “er meerdere gebieden binnen handbereik lagen waarin hij een veilige landing had kunnen maken.” Tevens had de YouTuber meerdere camera’s aan de buitenkant van zijn toestel geplaatst, ontdeed hij zich van het vliegtuigwrakstuk en recupereerde hij de camera’s.

Vliegbrevet ingetrokken

Als gevolg hiervan besloot de FAA het vliegbrevet van Jacob, die tegenover The Washington Post nog geen commentaar gaf, in te trekken. De piloot mag dit een jaar lang niet aanvragen. In november werd duidelijk als de YouTuber een claim bij de verzekering zou indienen wanneer hij schuldig zou worden bevonden, hij vervolgd wordt voor verzekeringsfraude.