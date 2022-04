Voormalig bokser deelt tikken uit aan boord

Mike Tyson heeft een medepassagier in zijn gezicht geslagen. Oorzaak was dat de man de voormalig bokser lastig bleef vallen.

Het ging om een vlucht vanuit San Francisco naar Florida. De passagier zou naar verluidt geprobeerd hebben de aandacht van Tyson te krijgen. Daar was de oud-sporter niet van gediend en vroeg hem daarmee te stoppen. Echter, de reiziger gaf daar geen gehoor aan. Vertegenwoordigers van Tyson laten weten dat de man zelfs nog een flesje naar de voormalig bokser gooide. “Helaas had Mr. Tyson een incident tijdens een vlucht met een agressieve passagier die hem begon lastig te vallen”, beweren zij in gesprek met TMZ. Toen was de maat vol en liet Tyson zich hardhandig uit.

Mike Tyson Vs Troll On A Plane pic.twitter.com/3W9Ic1xX0d April 21, 2022

Videobeelden van voormalig bokser

Voor het incident zou Tyson nog een foto met de man die een rij achter hem zit hebben gemaakt. Daarnaast is op videobeelden te zien dat de oud-bokser opstaat en de man achter zich meerdere keren in zijn gezicht slaat. De medepassagier zou daardoor een wond aan zijn hoofd hebben opgelopen. Een getuige laat weten dat de man medische hulp nodig had voor zijn verwondingen. De San Francisco Police Department (SFPD) heeft de beelden in handen en stuurde deze vervolgens door naar het San Mateo County Sheriff’s Office.

Arrestaties

De SFPD laat weten dat agenten twee mensen hebben gearresteerd. Een van de twee had niet-levensbedreigend letsel opgelopen en zou naar verluidt minimale details geven over het incident en weigerde verder mee te werken aan het politieonderzoek. De vertegenwoordigers van Tyson vullen aan dat de man zich aan boord eveneens ‘agressief’ opstelde. Tevens stelt een getuige dat hij na de klappen naar de politie is gegaan. Daarnaast zou de agressieve passagier een advocaat toegewezen hebben gekregen. Die beweert dat Tyson op een ‘buitensporige manier’ begon te slaan en dat dit voorkomen had kunnen worden als de voormalig bokser het cabinepersoneel erbij had gehaald. Verder zijn er nog geen juridische stappen ondernomen.

