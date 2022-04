Boeing 747 SOFIA programma wordt gestopt

NASA en DLR hebben aangekondigd het SOFIA programma, gebaseerd op een Boeing 747 SP, eind september te beëindigen.

De ruimtevaartorganisaties hebben geconcludeerd dat SOFIA niet meer voldoende aansluit op de doelstellingen voor de komende jaren. De operationele kosten van het programma kunnen daarom niet meer worden gerechtvaardigd.

Telescoop

De Boeing 747 SP wordt gebruikt voor onderzoek dat niet goed vanaf het aardoppervlak uit te voeren is. Op een hoogte van 38.000 tot 45.000 voet is er veel minder verstoring van infrarode straling die vanuit de ruimte komt. Op deze hoogte bevindt het vliegtuig zich namelijk boven het gedeelte van de atmosfeer van de aarde dat 99 procent van het infrarood blokkeert. Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een grote telescoop, die tijdens de vlucht in de richting van de sterren wordt geplaatst.

©NASA/SOFIA

Boeing 747

Het toestel heeft de registratie N747NA en vliegt sinds 2007 voor NASA en het Duitse DLR. De eerste vlucht was op 25 april 1977, waarna het in mei werd geleverd aan Pan Am onder de naam Clipper Lindbergh. In 1986 werd het toestel gekocht door United, dat er tien jaar mee vloog. Daarna werd de Boeing 747 in tien jaar klaargemaakt als SOFIA.