Schiphol roept op om vluchten te annuleren

Luchthaven Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd om dit weekend vluchten te schrappen en geen nieuwe boekingen meer aan te nemen.

Schiphol hoopt hiermee de hoeveelheid reizigers terug te dringen zodat er minder opstoppingen ontstaan.

Weigering

Diverse maatschappijen hebben al bekendgemaakt dat zij geen gehoor zullen geven aan de oproep. Transavia wil al haar geplande vluchten uitvoeren, net als Corendon en TUI, die door vluchten te annuleren volledige pakketreizen zouden moeten aanpassen.

KLM

Naar verwachting zal KLM wel vanaf vrijdag enkele vluchten schrappen. Het bedrijf wil binnenkort met Schiphol in gesprek om structurele oplossingen te zoeken voor de overbelasting van de afhandeling op de luchthaven.

Meivakantie

Schiphol verwacht in de meivakantie circa 174.000 passagiers per dag. Beveiligingsbedrijven, die overigens al eerder geteisterd werden door hoge werkdruk, denken dat de wachttijd kan oplopen tot 45 minuten. Veel reizigers komen kort voor vertrek naar de luchthaven. Dat wordt met klem afgeraden.

“Mensen zijn niet meer gewend om op vakantie of zakenreis te gaan. Dat is wat we terugzien in het gedrag. Ze komen laat, hebben de zaken niet goed op orde en dat is iets waar we nu heel erg veel aandacht voor vragen”, constateert Elwin van der Molen, kolonel van de Koninklijke Marechaussee.