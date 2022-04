IATA uit forse kritiek op Schiphol: ‘Schandalig’

IATA, de koepelorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, noemt het ‘schandalig’ dat Schiphol vanwege de drukte airlines heeft gevraagd om dit weekend vluchten te annuleren.

IATA zegt te begrijpen dat Schiphol en bedrijven op de luchthaven last hebben van personeelstekorten, maar geeft aan dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen. Havengelden die onlangs bovendien fors werden verhoogd. “Wij ondersteunen het verzoek van Schiphol om boekingen voor vertrekkende lokale passagiers te annuleren niet”, laat IATA weten in een brief aan de luchthaven. “Passagiers boeken vluchten weken of maanden van tevoren. Sommigen van hen zullen hun vakantieplannen moeten annuleren. Het gaat niet alleen om een kaartje. Het gaat om de hele reis.”

De organisatie benadrukt dat annuleringen van vluchten als gevolg van het verzoek van Schiphol niet als ‘overmacht’ kunnen worden gekwalificeerd. Dat kan grote financiële consequenties hebben voor luchtvaartmaatschappijen die gehoor geven aan de oproep. Diverse vervoerders hebben dan ook aangegeven geen vluchten te annuleren. Waar Corendon en TUI vluchten spreiden over andere luchthavens, heeft easyJet aangegeven in het geheel niet aan de oproep tegemoet te komen. KLM ging wel mee in het verzoek en heeft voor zaterdag en zondag 47 vluchten geannuleerd.

Vrijdag gaf Schiphol aan in gesprek te zijn met de betrokken maatschappijen over de financiële schade die het annuleren van vluchten dit weekend meebrengt. De luchthaven houdt naar eigen zeggen altijd rekening met claims ‘in dit soort situaties’. “Die zullen we ook afhandelen”, laat een woordvoerder weten. Om welk bedrag het gaat is niet duidelijk, maar de schade loopt naar verwachting in de miljoenen euro’s.