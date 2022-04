Opnieuw druk op Schiphol, kantoorpersoneel ingezet

Het is zaterdag opnieuw druk op Schiphol. Er staan lange rijen op de luchthaven en er loopt extra kantoorpersoneel rond om reizigers op weg te helpen.

De luchthaven waarschuwde vrijdag al dat het dit weekend opnieuw erg druk zal worden, en deed een oproep aan maatschappijen om uit voorzorg vluchten te annuleren. KLM gaf daar gehoor aan en schrapte tientallen vluchten. TUI en Corendon hebben daarnaast een aantal verplaatst naar andere vliegvelden. Hierdoor werd het aantal verwachte passagiers voor zaterdag met 3.500 naar beneden is gebracht, hetgeen Schiphol probeerde te bereiken. Ondanks de drukte zijn er volgens een woordvoerder van de luchthaven geen extra problemen bij gekomen.

Op de werkvloer wordt die verlichting van de werkdruk niet echt gemerkt. Wel is er volgens medewerkers op de luchthaven een groot verschil met vorige week, toen het naar aanleiding van een staking van het KLM-bagagepersoneel zo druk werd dat de luchthaven reizigers opriep om niet meer te komen. “Vorig weekend was het echt chaos. De drukte die er nu is komt door het tekort aan personeel”, zegt een security-medeweker tegenover het ANP. Ondanks de lange wachtrijen loopt het volgens Schiphol wel door, waardoor de wachttijd voor reizigers beperkt blijft. “Het is geen chaos, maar wel druk. Verder is er een looproute via buiten, zodat de drukte binnen beperkt blijft. Dat gebeurt niet zo vaak en daar staan sommige reizigers wel even van te kijken”, zegt NOS-verslaggever Beau Heimensen.

De luchthaven is nog in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over de vraag of er zondag nog extra vluchten geschrapt of verplaatst moeten worden. Ondertussen raadt KLM haar eigen klanten aan om drie uur van tevoren naar de luchthaven te komen.