Schiphol wil zondag bijna 6000 reizigers weren

Schiphol verwacht dat het zondag nog drukker wordt dan zaterdag. De luchthaven hoopt dat maatschappijen nog ingrijpendere maatregelen willen treffen, zo meldt persbureau ANP.

Vrijdag riep Schiphol airlines al op om een gedeelte van hun vluchten voor dit weekend te annuleren. De luchthaven hoopt op deze manier het totale aantal reizigers terug te dringen. Voor zaterdag hoopte Schiphol het reizigersaantal met 3.500 in te dammen. Voor zondag streeft het bedrijf naar een vermindering van maar liefst 5.800 passagiers. Mocht dat aantal bereikt worden, dan zien – verspreid over het weekend – in totaal ongeveer 10.000 mensen hun reis in rook opgaan.

De rij voor de security vanmiddag op Schiphol. 😳 #fijnevakantie! pic.twitter.com/YfhsrXPoao April 30, 2022 Schiphol – De situatie op zaterdag 30 april

Bij de luchtvaartmaatschappijen schiet de werkwijze van Schiphol in het verkeerde keelgat, niet in de laatste plaats omdat de tarieven die de bedrijven betalen voor het gebruik van de luchthaven onlangs fors zijn verhoogd. KLM gaf gehoor aan het verzoek en annuleerde dit weekend 47 vluchten. Waar TUI en Corendon een aantal vluchten verplaatsten naar andere vliegvelden, gaf easyJet aan in het geheel niet aan de wens van de luchthaven tegemoet te willen komen. “We zijn er nog niet”, zegt Patricia Vitalis, directeur Airport Operations bij Schiphol. Wel geeft ze aan dat van KLM niet meer annuleringen verlangd kunnen worden. Maar andere maatschappijen die normaal veel passagiers laten overstappen op Schiphol zouden dat dit weekend wellicht op andere Europese luchthavens kunnen doen, suggereert Vitalis. Eventueel zouden vluchten ook overgeheveld kunnen worden naar Rotterdam of andere regionale vliegvelden, maar vooralsnog is dat voor zondag met slechts twee vluchten gebeurd.

In totaal rekent de luchthaven erop dat zondag honderdduizenden passagiers aankomen en vertrekken. Het reizigersaantal moet volgens Vitalis omlaag om de veiligheid van passagiers en personeel in de terminals te waarborgen. Zondag worden er zo’n 70.000 (niet-overstappende) vertrekkende passagiers verwacht die door de beveiliging moeten, maar de security kan dat aantal “helaas” niet aan. “Het was vanochtend heel erg druk en er waren lange rijen bij de incheckbalies”, vertelt Vitalis. “Mensen moesten soms wel twee uur in de rij staan om door de security te komen.” Veel vluchten liepen vertraging op, Schiphol zette extra kantoorpersoneel in om reizigers op weg te helpen en de brandweer deelde water uit aan de duizenden wachtenden.