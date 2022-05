Doel Schiphol niet gehaald

Schiphol kondigde zaterdag aan het reizigersaantal met bijna 6.000 in te willen dammen. Dat is echter niet gelukt.

De luchthaven verwachtte dat het zondag nóg drukker zou worden dan zaterdag. Een woordvoerder van Schiphol laat aan NU.nl weten dat er tussen 10:00 en 16:00 uur maar liefst 70.000 reizigers verwacht worden. Dat zijn er 10.000 meer een dag eerder. Op Schiphol is het dan ook opnieuw erg druk. Hoewel er lange rijen staan loopt het vooralsnog door.

Opnieuw drukte Schiphol

Onder meer riep Schiphol luchtvaartmaatschappijen op vluchten te annuleren. KLM gaf daar begin dit weekend gehoor aan door 47 vluchten niet uit te voeren. TUI en Corendon probeerden vluchten naar andere vliegvelden te verplaatsen, terwijl easyJet geen goed woord over had voor de oproep van Schiphol. Met deze annuleringen wilde de luchthaven het aantal reizigers fors terugdringen. Zaterdag hoopte het vliegveld het reizigersaantal met 3.500 in te dammen; een dag later was het doel 6.000, maar dat bleek niet te lukken. In ieder geval geeft de luchthaven in samenwerking met maatschappijen aan dat ‘alles eruit gehaald is wat erin zat’.

Personeelstekorten steken de kop op

Door de personeelstekorten, in combinatie met de meivakantie, is het erg druk op Schiphol. Tijdens de coronacrisis verloren veel mensen hun baan. Niet iedereen keerde terug en daardoor ontstaan er grote tekorten. De security zou de drukte niet aan kunnen waardoor er grote rijen ontstaan. Daarnaast kampen grondafhandelingsbedrijven eveneens met tekorten. Er zou daardoor bijzonder weinig tijd zijn om vliegtuigen op tijd te lossen en te laden. In de zomer werd dat tekort al duidelijk toen zelfs vluchten zonder bagage vertrokken. Daarentegen moesten sommige reizigers wel drie uur lang wachten op hun bagage bij aankomst op Schiphol.