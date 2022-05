Ukraine International Airlines krijgt steuntje in de rug

AirBaltic leaset een Boeing 737-900ER van Ukraine International Airlines (UIA). De maatschappij uit Letland is trots om het toestel te mogen lenen.

Met de samenwerking wil airBaltic de Oekraïense luchtvaartmaatschappij kansen bieden, nadat het land getroffen werd door een groot aantal Russische aanvallen. De bemanning van Ukraine International Airlines reist eveneens mee om de vluchten met de 737 uit te voeren voor airBaltic. Martin Gauss, CEO van de Letse maatschappij, zegt dat er gekozen is voor een wet-lease vanwege de impact van de wereldwijde problemen op de toeleveringsketen. Op deze manier kan het vluchtschema gehandhaafd worden. Daarnaast ziet Gauss in Oekraïne en UIA een belangrijke (handels)partner. Het land zorgt voor zeven procent van de inkomsten van airBaltic. De luchtvaartmaatschappij kondigde dan ook eerder aan dit jaar niet terug te keren naar Rusland, maar wel te streven naar een snelle rentree op de Oekraïense vliegvelden.

Ukraine International Airlines spreekt vol lof over airBaltic. “Wij willen onze zeer goede partner en vriend airBaltic bedanken voor het kiezen van Ukraine International Airlines als capaciteitsleverancier op ACMI-basis voor haar netwerk. Vooral nu, nu de UIA tijdelijk niet in staat is vluchten van en naar Oekraïne uit te voeren, is een dergelijke daad van internationale samenwerking op luchtvaartgebied zeer symbolisch en belangrijk”, aldus Sergey Fomenko, Vice President Commerce, tegenover Simple Flying.

Meer vliegtuigen geleased

Naast airBaltic heeft Corendon Airlines vliegtuigen van een andere Oekraïense luchtvaartmaatschappij geleased. De maatschappij contracteerde drie 737’s (UR-SQA, UR-SQB en UR-SQF) van SkyUp. Twee van de machines worden gestationeerd op het Griekse eiland Rhodes, terwijl één zich installeert op Kreta. SkyUp deed enkele weken geleden een oproep om hun vliegtuigen die naar het Westen vlogen te contracteren in het kader van charter- en/of wet-leasingdiensten. Op deze manier kon de maatschappij inkomsten genereren en Oekraïne indirect steunen via de belastingen die betaald moeten worden.

Vloot

Sinds het begin van de oorlog staat vrijwel de volledige vloot van UIA aan de grond. Omdat de vliegvelden in Oekraïne, die van groot strategisch belang zijn, gezien worden als onveilig voor opslag van vliegtuigen, stonden de machines van Ukraine International Airlines op andere luchthavens geparkeerd. Ze stonden onder meer op het Spaanse Castellón en in Belgrado in Servië, het land dat de sancties tegen Rusland niet steunde. Daarnaast zouden enkele 737’s gestald zijn op Tarbes-Lourdese-Pyrénées Airport. Echter, enkele machines staan nog steeds op het vliegveld van Kiev.