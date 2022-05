Aandeelhouders akkoord: Marjan Rintel per 1 juli CEO KLM

De aandeelhouders van KLM hebben ingestemd met de benoeming van Marjan Rintel als president-directeur van KLM.

Ook het adviestraject met de ondernemingsraad van KLM is afgerond, zo meldt het bedrijf. Daarmee is het benoemingsproces voltooid en zal Rintel, die nu nog CEO van NS is, per 1 juli toetreden tot de directie van KLM. Ze is benoemd voor een termijn van vier jaar. Ruim een maand geleden werd al bekend dat de Raad van Commissarissen Rintel voordroeg als opvolger van Pieter Elbers, die na een termijn van acht jaar over een kleine twee maanden afzwaait als topman van het bedrijf. Ze kreeg daarbij de voorkeur over Pieter Bootsma, die in eerste instantie als de voor de hand liggende kandidaat gezien werd. Geheel vlekkeloos verliep het proces niet. Naast veel kritiek op het gedwongen vertrek van Elbers was ook de ondernemingsraad van KLM niet tevreden over de gang van zaken.

Herbenoemingen

Naast de aanstelling van Rintel zijn de aandeelhouders van KLM ook akkoord gegaan met de herbenoeming van directielid Erik Swelheim, die sinds 2012 de CFO van het bedrijf is. Swelheim krijgt daarmee in tegenstelling tot Elbers wel een derde termijn, zij het voor een periode van twee jaar. Tot slot zijn Cees ‘t Hart en Fleur Pellerin herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen. De twee vervullen hun huidige rol respectievelijk sinds 2014 en 2018.