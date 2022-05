Gedupeerde reizigers Schiphol blijken moeilijkste niet

Het is al het hele weekend druk op Schiphol. Veel reizigers blijken volgens ANVR-topman Frank Oostdam bereid hun vlucht om te boeken.

Het aantal annuleringen van afgelopen weekend viel volgens Oostdam mee. Hij merkte op dat veel reisorganisaties echter moeite hebben met de drukte en de geannuleerde vluchten. Ondanks dat ziet de topman van ANVR dat mensen bereid zijn hun reizen om te boeken. “Dat is een geluk bij een ongeluk. Wij hebben liever dat reizigers omboeken, als reizigers überhaupt niet meer willen gaan kost dat reisorganisaties heel veel geld. Geld voor vliegtickets kunnen ze terugvragen, maar geboekte hotels moeten zij alsnog betalen”, aldus Oostdam in gesprek met NH Nieuws.

Alternatieven voor Schiphol

Hoelang de drukte op Schiphol aanhoudt, is nog niet bekend. Wél keken enkele maatschappijen naar andere luchthavens in Nederland om van daaraf te vertrekken. KLM en Corendon lieten aan NU.nl weten dat zij poolshoogte gingen nemen bij Rotterdam The Hague Airport. Transavia en TUI zouden eveneens op zoek zijn naar andere vliegvelden. Oostdam gaat er niet van uit dat reizigers en reisorganisaties Schiphol voortaan links zullen laten liggen. “We horen van veel mensen dat de vakantie begint als je op Schiphol bent. Ik ga er vanuit dat de situatie gaat verbeteren en we hopen dat dit een uitzondering is, ik ben er van overtuigd dat het personeelstekort uiteindelijk oplost.”

Drukke weken

Vorig weekend miste een groot aantal reizigers hun vluchten door de wilde staking van het KLM-personeel. Zij waren niet te spreken over onder meer de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk. Dit weekeinde staakt dat personeel echter niet, maar is het alsnog erg druk op Schiphol. Oorzaken: de personeelstekorten waar de luchthaven nog steeds mee kampt , ondanks verschillende pogingen deze op te lossen, én de meivakantie. Het grootste vliegveld van Nederland riep dit weekend dan ook op vluchten te annuleren. Voor zondag wilde Schiphol circa 6000 reizigers weren, maar dat lukte niet.