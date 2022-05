Hereniging na twee jaar: Nieuw-Zeeland heropent

Na ruim twee jaar is het zover: Nieuw-Zeeland gaat weer – beperkt – open voor buitenlandse bezoekers. Sinds maandag mogen mensen uit 60 landen, waaronder Nederland, het land weer bezoeken.

Stap drie

Nieuw-Zeeland kende voorheen erg strenge Covid-maatregelen waaronder een verplichte quarantaine van twee weken voor terugkerende inwoners en essentiële bezoeken. Het beleid was gericht op een zogenaamde zero covid-strategie. Nu de impact van corona afzwakt en het land een grote mate van vaccinatie kent wordt stap drie uit heropeningsplan gezet: bezoekers uit landen voor wie geen visumplicht geldt zijn weer welkom. Dit betekent dat duizenden families herenigd kunnen worden met vrienden en familie overzee. De reizigers moeten wel gevaccineerd zijn, een coronatest ondergaan en een geldige elektronische reistoestemming (NZeTa) hebben.

Om 05:30 uur lokale tijd kwamen de eerste toeristen het land binnen. Vanuit Los Angeles bracht Air New Zealand naasten naar hun vrienden en familie. Op het vliegveld van Auckland troffen zij elkaar na soms wel twee jaar gescheiden te zijn geweest. Later op de ochtend kwam uit San Francisco een tweede vlucht aan.

Nog niet voor iedereen

Deze heropening voor de groep van zestig visumvrije landen is door de regering twee maanden vervroegd. Oorspronkelijk zou stap drie van het heropeningsplan op 1 juli ingaan maar de wereldwijde coronasituatie maakt nu al mogelijk. Het is belangrijk op te merken dat reizen naar Nieuw-Zeeland nog niet voor iedereen nog niet voor iedereen mogelijk is. Hoewel staatsburgers, inwoners, mensen met een werk- of studievisum het land in kunnen worden er nog geen nieuwe visa verstrekt. Dit betekent dat alleen toeristen welkom zijn die in de genoemde categorieën vallen óf uit landen afkomstig zijn waarvoor geen visumplicht geldt. Reizigers uit tientallen andere landen worden dus nog altijd geweerd. Dit blijft naar verwachting tot oktober zo, en mogelijk nog langer.