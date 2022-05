Maatschappijen leggen rekening schade door annuleringen bij Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen die afgelopen weekend op verzoek van Schiphol vluchten hebben geannuleerd gaan de schade verhalen op de luchthaven. Dat meldt de NOS op basis van een brief van koepelorganisatie BARIN.

Op vrijdag 29 april riep Schiphol luchtvaartmaatschappijen op om een aantal vluchten te annuleren, in de hoop het aantal reizigers dat afgelopen weekend via de luchthaven zou reizen enigszins in te dammen. In de loop van het weekend herhaalde Schiphol het verzoek, en het was de bedoeling dat er zondag liefst 5.800 minder reizigers naar het vliegveld zouden komen. KLM gaf gehoor aan het verzoek en annuleerde 47 vluchten, maar bij andere maatschappijen schoot de oproep in het verkeerde keelgat.

Miljoen euro

Annuleringen van vluchten als gevolg van het verzoek van Schiphol niet als ‘overmacht’ kunnen worden gekwalificeerd. Daardoor zijn maatschappijen die vluchten hebben geannuleerd verplicht om de gedupeerde passagiers vergoedingen uit te betalen. Vrijdag werd al duidelijk dat de rekening voor die claims waarschijnlijk bij de luchthaven komt te liggen. “Schiphol zal de financiële schade op zich moeten nemen”, zegt BARIN-voorzitter Marnix Fruitema. “Ik schat dat dit richting een miljoen euro gaat.” Volgens Fruitema hebben de airlines ‘geen andere keuze dan Schiphol aansprakelijk te stellen’.

Dinsdagmiddag vindt een overleg plaats tussen Schiphol en BARIN waarin de claims ter sprake zullen komen. De brancheorganisatie eist dat afgelopen weekend de laatste keer is dat er een verzoek tot het schrappen van vluchten wordt gedaan. We verwachten dat de situatie richting de zomerpiek is opgelost, we moeten niet opnieuw in deze situatie terechtkomen. Het is wrang dat je op het moment dat je de tarieven met 37 procent verhoogt, tegelijk zo’n wanprestatie levert”, aldus Fruitema.