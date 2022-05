Piloot van Red Bull-stunt door het stof

Vorige week mislukte een lang voorbereide Red Bull-stunt. Piloot Luke Aikins trekt op zijn sociale media het boetekleed aan.

Hij zou samen met zijn neef Andy Farrington nooit toestemming gekregen hebben van de Federal Aviation Administration (FAA) om de stunt uit te voeren. Sterker nog, de toezichthouder weigerde deze goed te keuren. Daar wist Aikins van, maar hij gaf geen gehoor aan het besluit. “Ik heb de persoonlijke beslissing genomen om door te gaan met (de) vliegtuigruil. Ik betreur het dat ik deze informatie niet heb gedeeld met mijn team en degenen die mij steunden”, schreef hij op zijn Instagram waarmee hij de verantwoordelijkheid bij zichzelf legde.

Aikins had volgens Daily Mail een verzoek bij de FAA ingediend voor een vrijstelling van de regel dat piloten te allen tijde achter de stuurknuppel moeten zitten met een veiligheidsgordel om. Daarbij betoogde hij dat de stunt “in het algemeen belang zou zijn, omdat het de luchtvaart in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde zou bevorderen.” Twee dagen voorafgaand aan de stunt ontving Aikins een voor hem negatief uitpakkend antwoord van de FAA. Aikins geeft nu aan volledig te zullen meewerken aan het onderzoek van de FAA en eventuele andere regelgevende instanties.

Eén piloot lukt ‘plane swap’

De voorbereiding op de stunt bedroeg meer dan een jaar. Beide mannen sprongen succesvol uit het vliegtuig, maar daarna liep het niet zoals gepland. De zogeheten ‘plane swap’ lukte slechts één van de twee piloten. Aikins sprong uit zijn eigen vliegtuig en belandde in die van Farrington. Andersom lukte dat niet. Hoe dat mis heeft kunnen gaan, is niet bekend. Het toestel van Aikins raakte in een spiraal en daardoor kon Farrington er niet bij in de buurt komen. Wel kon hij zijn parachute gebruiken en veilig landen. “Ik had geen kans om het toestel te bereiken. Ik ben blij dat iedereen hier is, maar het blijft een teleurstelling”, zei Farrington na afloop van de mislukte stunt.