Qantas’ toekomst met Airbus

Vanaf 2025 wil de Australische maatschappij de langste non-stop commerciële passagiersvlucht ter wereld gaan aanbieden, van Sydney naar Londen. Hiervoor worden bij Airbus twaalf nieuwe toestellen besteld, zo kondigde Qantas aan.

Tussen Sydney en Londen zullen 238 passagiers ruim negentien uur aan boord van de nieuw bestelde Airbus A350-1000’s vertoeven. Topman Alan Joyce van Qantas zegt dat er in de vliegtuigen ruimtes komen waar mensen kunnen bewegen. “Dit project maakt vanuit Australië iedere stad met één vlucht bereikbaar.”

Project Sunrise

In oktober 2019, voor de coronapandemie, organiseerde Qantas al een pilotvlucht naar New York. Dit traject, met passagiers aan boord, duurde toen negentien uur en zestien minuten. Na de evaluatie van deze vlucht, genaamd Project Sunrise, gaat Qantas dus dit soort ultra-langeafstandsvluchten daadwerkelijk commercieel uitvoeren. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit komend jaar al het geval zijn geweest maar ook hier stak de wereldwijde pandemie, en met name de lange sluiting van Australië, een stokje voor.

Qantas voert met de verbinding tussen Londen en Perth al een van de langste vluchten ter wereld uit. Met een duur van bijna zeventien uur is dit ook al een flinke zit. De langste vlucht op dit moment legt de reiziger echter af met Singapore Airlines, dat in iets minder dan negentien uur vliegt van Singapore naar New York.

Qantas en Airbus

Met de bestelling switcht Qantas de komende jaren volledig van Boeing naar Airbus. De nieuwe A350’s worden voortgestuwd door de nieuwe Trent XWB-motoren van Rolls-Royce en betekenen voor Qantas een serieuze stap in brandstofefficiëntie ten opzichte van bijvoorbeeld de A380’s die nu nog onder andere op de lange afstanden gebruikt worden.

De deal met Airbus is vele miljarden waard. Qantas koopt naast de twaalf Airbus A350-1000-vliegtuigen ook andere toestellen van de Europese vliegtuigbouwer ter vernieuwing van de vloot. Voor met name binnenlands gebruik worden onder andere 109 toestellen uit de A320neo-familie aangeschaft. Dit betreft echter ook vliegtuigen voor de low-cost dochteronderneming Jetstar.