CNV: ‘Op die manier wordt Schiphol aantrekkelijker’

Beveiligers op Schiphol krijgen een eenmalige uitkering van 125 euro als blijk van waardering voor hun inzet tijdens de afgelopen drukke periode. Dat gaat volgens CNV Vakmensen echter niet ver genoeg.

Dat Schiphol zelf het initiatief nam voor de eenmalige uitkering, noemt CNV-onderhandelaar Erik Maas een ‘mooi gebaar’, maar de problemen zijn er niet mee opgelost. Volgens de vakbond moet de eenmalige uitkering worden omgezet in een vaste, maandelijkse toeslag. “Het personeelsprobleem is niet van de ene op de andere dag opgelost. Het aannemen, opleiden en inwerken van nieuwe collega’s duurt maanden. Dat weet Schiphol ook. Daarom willen we dat Schiphol er een vaste maandelijkse arbeidsmarkttoeslag van maakt, totdat de personeelsproblemen echt zijn opgelost”, zegt Maas. “Zo’n extra toeslag kan helpen om nieuwe mensen te werven en tegelijkertijd te voorkomen dat er nog meer mensen vertrekken. Op die manier wordt Schiphol aantrekkelijker voor huidige én nieuwe werknemers.”

FNV is eveneens kritisch en spreekt van een explosieve situatie. “De problemen tijdens deze drukke meivakantie zag iedereen van mijlenver aankomen. We hebben spoedoverleg gehad afgelopen week over de situatie. Onder de beveiligingsmedewerkers is grote onrust ontstaan. Ze kijken met vrees naar de zomer: het is niet vol te houden als ze dan onder dezelfde omstandigheden moeten werken. Mensen vallen om, worden ziek van hun werk. Ze willen die eenmalige bonus niet, ze willen dat de problemen worden opgelost”, vertelt FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom.

Volgens CNV betaalt Schiphol nu de prijs voor een probleem waarvoor de vakbonden al lange tijd aandacht vragen. “Schiphol is al jaren bezig met een race naar de bodem. Beveiligingsbedrijven worden in een keiharde concurrentie tegen elkaar uitgespeeld, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Dat moest een keer fout gaan”, aldus Maas. “Er zijn nu simpelweg te weinig beveiligers en het ziekteverzuim is hoog. Het wordt tijd dat het besef doordringt dat het roer om moet en dat werknemers meer aandacht en waardering verdienen.” In overleg met de luchthaven pleitte CNV vorige week voor een aantal praktische maatregelen. Het gaat dan onder meer om het opnieuw invoeren van ‘her-scannen’, waarbij reizigers twee keer door het scanpoortje moeten in plaats van gelijk gefouilleerd te worden. Schiphol heeft toegezegd binnenkort met een reactie te komen, zo laat de vakbond weten.