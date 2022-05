Eerste vliegende auto ter wereld komt naar Aviodrome

Op zondag 8 mei is de eerste gecertificeerde vliegende auto ter wereld te zien in het Aviodrome.

De PAL-V Liberty, waarbij PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle, is een combinatie van twee andere voertuigen: de Carver (een gemotoriseerde driewieler) en de Gyroplane. In tegenstelling tot bij een helikopter wordt enkel de staartpropeller door een motor aangedreven. De hoofdrotor draait alleen door langsstromende lucht, en creëert daarmee hefkracht. De PAL-V is bovendien een volwaardige auto en rijdt op Euro 95-benzine. Eenmaal getransformeerd naar een vliegende auto kan het toestel op een volle tank zo’n vier- tot vijfhonderd kilometer vliegen.

“In het museum richten we ons niet alleen op het verleden en het heden, maar ook op de toekomst. Deze vliegende auto is dan ook al te zien in de toekomstcollectie, maar dan op een afbeelding. Het is daarom extra bijzonder dat het fysieke voertuig op zondag te zien is bij ons”, vertelt Nance van den Dungen van het Aviodrome.

In Nederland zijn er momenteel 23 start- en landingsplaatsen, en in de rest van Europa is er in totaal keuze uit meer dan tienduizend landingsplaatsen. Voor het besturen is zowel een rijbewijs als een vliegbrevet nodig. Kopers kunnen zich melden op Breda International Airport, waar de luchthaven in samenwerking met Breda Aviation een FlyDrive Academy heeft opgestart.