JetBlue afgewezen, maar probeert het nog een keer

Al enkele weken woedt in de Verenigde Staten een felle strijd om prijsvechter Spirit Airlines. In februari kondigde de maatschappij een fusie met low-cost Frontier aan, maar begin april plaatste JetBlue plotseling ook een bod.

Maandag werd duidelijk dat het bestuur van Spirit het bod van JetBlue niet voldoende vindt en liever doorgaat met de fusieplannen van Frontier. Al snel werd duidelijk dat JetBlue de handdoek niet in de ring werpt. Het bedrijf legde kort na de bekendmaking van het besluit een verbeterd bod van 33 dollar per aandeel op tafel. De huidige marktprijs van de aandelen is een kleine 24 dollar. In een statement geeft JetBlue aan dat het verhoogde bod meer waarde en zekerheid biedt dan het voorstel van Frontier. “We hebben er vertrouwen in dat we deze transactie kunnen voltooien en meer klanten kunnen voorzien van lage tarieven en geweldige service”, schrijft JetBlue-CEO Robin Hayes. “Een JetBlue-Spirit-combinatie zal zorgen voor meer financiële kracht, en snellere omzetgroei en winstgevendheid voor aandeelhouders van JetBlue.”

Het bestuur van Spirit zei maandag het eerdere bod van JetBlue af te wijzen omdat het niet van mening is dat het voorstel beter is dan dat van Frontier. In een brief aan Hayes schrijft Spirit-bestuursvoorzitter Mac Gardner dat hij achter de fusie met Frontier blijft staan omdat het ‘de beste kans biedt om op lange termijn de aandelenwaarde te maximaliseren’. Bovendien acht Gardner de kans dat een fusie met de maatschappij door de mededingingsautoriteiten wordt goedgekeurd klein, gelet op de samenwerking die JetBlue heeft met American Airlines.

Met het verbeterde bod ligt de bal in elk geval opnieuw bij Spirit. In beide gevallen wordt de fusiemaatschappij een van de grootste airlines van de Verenigde Staten. Gelet op argumenten die de directie van Spirit eerder aanvoerde ligt het in de lijn der verwachting dat het ook het nieuwe bod van JetBlue afwijst. Of de fusie er vervolgens daadwerkelijk niet van komt is nog allerminst een zekerheid. JetBlue-CEO Hayes legde in zijn bericht van maandag uit waarom het voorstel van Frontier in zijn ogen op losse schroeven staat. Hoe beter bod van JetBlue, des te aantrekkelijker deze optie is voor de aandeelhouders van Spirit, die uiteindelijk het laatste woord zullen hebben.