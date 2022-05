Piloten dagen KLM voor de rechter

Pilotenvakbond VNV spant een rechtszaak aan tegen KLM vanwege de onlangs ingevoerde vaccinatieplicht voor nieuw personeel, zo meldt De Telegraaf. De vakbond uitte zich eerder al zeer kritisch.

Enkele weken geleden meldden piloten- en cabinevakbonden VNV en VNC dat bij KLM alleen de solliciterende piloten, stewards en stewardessen worden aangenomen die gevaccineerd zijn. Daarmee hanteert het bedrijf ten aanzien van nieuw personeel feitelijk een vaccinatieplicht, zo stellen de vakbonden. “Langs deze lijn zou het ook logisch zijn dat een werkgever geen dames aan wil nemen die zwanger zijn. Zo werkt het natuurlijk niet. Wij zijn voor vaccinatie, maar dat is in Nederland vrijwillig. Dat is ook nog eens bij KLM in de cao vastgelegd”, stelde Ruud Stegers, vice-voorzitter van VNV, destijds. In Kamervragen uitte ook de SGP zich kritisch.

De reden voor dit aannamebeleid ligt voornamelijk in de verschillende coronareisrestricties die veel landen nog hanteren. Naarmate in 2021 steeds meer landen de eis stelden dat bezoekers gevaccineerd moesten zijn alvorens het land te mogen betreden, leverde dit voor KLM operationele moeilijkheden op. Een deel van het vliegend personeel is namelijk niet gevaccineerd, waardoor sommige medewerkers op bepaalde routes niet meer konden worden ingezet. Om die reden moeten ongevaccineerde medewerkers zich sinds september melden bij KLM Health Services. Intern leidde de maatregel al snel tot veel onenigheid en tot spanningen op de werkvloer. Het bedrijf benadrukte destijds geregeld dat vaccineren uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werknemers is en dat het geen vaccinatieplicht zou instellen.

Volgens de pilotenbond rechtvaardigen de operationele uitdagingen een vaccinatieplicht echter niet. De bond zet nu een volgende stap en sleept KLM voor de rechter. “Aangezien er ruim voldoende vliegers overal inzetbaar zijn is er geen operationele basis voor KLM om dit te eisen”, stelt een woordvoerder tegenover De Telegraaf. Een dergelijke vaccinatieplicht zou bovendien in strijd zijn met de cao. Op 19 mei vindt de zitting bij de rechtbank plaats.