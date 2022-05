Imker wil claim van 48.000 euro indienen bij Delta

Een tussenstop in Atlanta werd een groot deel van de vijf miljoen honingbijen tijdens een vlucht met Delta Air Lines naar Alaska fataal.

De honingbijen uit Sacramento waren bestemd voor driehonderd imkers in Alaska en werden via Seattle richting Anchorage gevlogen. Echter, de zending zou niet meer aan boord van de vlucht naar Seattle gepast hebben, waardoor die alsnog via een hub in Atlanta zou plaatsvinden. Maar daar ging het mis.

Bijen uit Delta-vliegtuig

Sarah McElrea wilde de bijen in Alaska inzetten voor bestuiving van appelboomgaarden en boomkwekerijen. Delta berichtte haar zaterdag dat de kratten met haar bijen niet meer mee konden en dat de zending een dag later naar Anchorage zou worden gestuurd. Dagelijks vindt er namelijk maar één vlucht tussen Atlanta en Anchorage plaats. Zondag nam Delta opnieuw contact met haar op. Opnieuw kon haar zending niet mee, er was geen plek voor. Voorts werd haar te verstaan gegeven dat de bijen uit de koelbox waren gehaald en op het platform werden gezet. De hoge temperatuur op deze plek vormde niet alleen een gevaar voor de insecten, hun aanwezigheid trok ook de lokale bijen aan. Bijenzwermen zijn verre van welkom op een vliegveld. Zo liep in 2017 een Alliance Air-vlucht in India forse vertraging op.

Warmte werd bijen fataal

Delta stelde dat McElrea de bijen moest komen ophalen. Zo niet, dan zouden ze worden losgelaten. “Ik ben in Alaska en ze sterven aan de oostkust”, zei ze tegen The New York Times. Ze besloot de Metro Atlanta Beekeepers Association te raadplegen, een organisatie die men in de Verenigde Staten moet bellen bij signalering van een zwerm bijen. Edward Morgan, een lid van deze organisatie, reed naar het vliegveld in Atlanta om het ‘bijenklusje’ op te lossen.

Eenmaal daar aangekomen constateerde Morgan dat de containers ondersteboven waren geplaatst waardoor de bijen niet bij hun voedsel konden komen. 25 mensen doorzochten de containers in de hoop dat een groot aantal van de diertjes deze ellende toch had overleefd. In eerste instantie troffen ze duizenden levenloze exemplaren aan. Uiteindelijk bleek 25 procent van de honingbijen te zijn gestorven als gevolg van de hitte en de honger. McElrea wil een claim bij Delta indienen van 48.000 dollar omdat dit incident niet door de verzekering gedekt wordt.