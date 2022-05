Kippenvel! Vader gezagvoerder bij dochters eerste vlucht als piloot

MacKenzie Odom maakte een bijzonder debuut als Southwest Airlines-piloot. Tijdens haar allereerste vlucht zat haar vader naast haar op de bok als gezagvoerder.

De maatschappij plaatste onlangs een foto op Facebook waarop te zien is dat MacKenzie als klein kind bij haar vader Kyle in de cockpit op schoot zit. Vele jaren later zat het duo opnieuw samen voor in het vliegtuig, Kyle rechts als gezagvoerder, dochter MacKenzie links als copiloot. De Facebookpost leidde tot hartverwarmende reacties. “Dat is geweldig! Een trots ‘papamoment’! Zij (MacKenzie, red.) heeft geen idee hoe trots hij zich voelt. Gefeliciteerd!”, reageert iemand onder het bericht. Een ander zegt: “Ze ziet er zo jong uit. Ik weet zeker dat haar vader haar goed de weg zal wijzen!”

Droom om piloot te worden

Al lange tijd droomde MacKenzie ervan piloot te worden. In 2012 was ze samen met haar vader in Dallas Love Field om rond te kijken in het Southwest Flight Operations Training Center. Een medewerker bood de twee een simulatorvlucht aan. “Mijn vader en ik ‘vlogen’ rond Dallas in de sim en landden er zelfs een paar keer! Ik was verslaafd!”, zei ze er in 2017 over en kondigde daarbij aan dat ze hoopte de eerste vrouwelijke piloot te worden bij Southwest Airlines. Ze liep stage bij Southwest Flight Operations: eerst bij Electronic Flight Bag (EFB), later bij het Procedures Development Team. Nadat ze haar vliegbrevet gehaald had, moest ze genoeg vlieguren opbouwen om als piloot aan de slag te kunnen bij Southwest Airlines. Toen het eenmaal zover was, kon ze haar speciale debuut maken bij de maatschappij.

Het komt vaker voor dat familieleden samen achter de stuurknuppel zitten. Zo vlogen in 2018 op Vaderdag vader Sven en zijn zoon Erik een Dreamliner van Norwegian Airlines van Londen Gatwick naar New York. Briën Schouten, gezagvoerder bij Western Global Airlines, zat vijf jaar geleden met Kerstmis samen met zijn vader op de bok in de MD-11. En de familie Van der Plas leeft zelfs van de lucht.