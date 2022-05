Piloot Dirk Evers verpulvert wereldrecord

57 keer opstijgen en landen in één uur: daarmee komt piloot Dirk Evers in het Guinness Book of World Records. Dinsdagmiddag vestigde hij het record op Oostwold Airport.

Het huidige record ‘Most times to take off and land’ is sinds 2020 in handen van de Amerikaan Steven Chase. Het lukte hem op 16 mei van dat jaar in Broomfield, Colorado (USA) om vijftien take offs and landings in één uur tijd af te werken. “Het was wel even hard werken, maar het ging prima”, is Evers’ eerste reactie wanneer hij uit zijn vliegtuigje stapt en het applaus van het talrijke publiek in ontvangst neemt. “Mijn benen voelen aan als pap en ik heb spierpijn tot achter mijn oren maar het was fantastisch om te doen”, aldus de piloot. Honderden toeschouwers zagen de rode ‘Pitts Special’ PH-PEP naar ruim 300 meter hoogte klimmen om vervolgens bijna stijl naar beneden te duiken en weer te landen. De Nederlandse stuntpiloot en vliegschoolhouder Dirk Evers van Sky Academy uit Lelystad maakt er een prachtig spektakel van.

Twee landingen ongeldig

Aan het eind van de rit staat de teller op 59 landingen. De geldigheid van de poging is gebonden aan strenge voorwaarden en eisen. Het evenement moet bijvoorbeeld plaatsvinden op één en hetzelfde vliegveld dat officieel is genoteerd op een vliegkaart. De landingen moeten telkens in dezelfde richting worden uitgevoerd en na elke landing moet het vliegtuig weer naar duizend voet (305 meter) circuithoogte klimmen om van daaruit de volgende landing te maken. Bij elke ‘doellanding’ dienen alle drie de wielen neer te komen binnen dezelfde twintig meter, gemarkeerd door twee lijnen op de baan. De Pitts is uitgevoerd met een staartwiel waardoor de precisie landingen, met drie wielen tegelijkertijd op de grond, nog een stuk uitdagender worden. Officieel aangestelde getuigen, waaronder notaris Groen uit Scheemda, controleren tijdens en na de recordpoging exact of alles volgens de regels van Guinness World Records verloopt. Tijdwaarnemers houden de tijd nauwgezet in de gaten. Na bestudering van de beelden worden er twee landingen ongeldig verklaart.

Wel weer eens tijd voor een luchtvaartfeestje

Dirk Evers is blij dat het hem is gelukt om het wereldrecord te verbreken. “Ik heb dit gedaan om even te vieren dat corona voorbij is”, vertelt de piloot. “De afgelopen jaren konden airshows en andere luchtvaartevenementen geen doorgang vinden en dus vond ik het hoog tijd voor het zetten van een mooi wereldrecord. Ook zit de luchtvaart ontzettend in het verdomhoekje. Wij wilden wat positiefs doen. Tom van der Meulen van Vliegveld Oostwold zorgde voor de perfecte omgeving. Ik denk niet dat je zo’n recordpoging ergens anders in Nederland beter zou kunnen organiseren.” De officiële documenten zijn na afloop door de notaris bekrachtigd en gaan richting het Guinness Book of World Records. “En toch kriebelt het nog een beetje”, lacht Evers. “60 landingen in een uur moet mogelijk zijn. Misschien iets voor een volgende poging maar nu ga ik eerst een biertje pakken!”