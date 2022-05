Schiphol onder vuur: “Rotte appel in dit verhaal”

Het is crisis op Schiphol. Lange rijen, personeelstekorten en onvrede onder werknemers. FNV wil dat de luchthaven actie onderneemt.

De onrust op de luchthaven begon twee weken geleden toen 150 grondmedewerkers van KLM het werk tijdelijk neerlegden. Zij uitten hun ongenoegen over de slechte arbeidsvoorwaarden, de enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels uit te besteden aan Viggo, het bedrijf dat vorige zomer eveneens kampte met personeelstekorten. Afgelopen weekend was het opnieuw chaos op Schiphol, onder meer resulterend in rijen buiten de vertrekhal en lange wachttijden voor de securitycontrole.

De mensen bij de securitycontrole luidden al eerder de noodklok over de huidige werkomstandigheden. Schiphol voerde tijdens de zomer een groot aantal maatregelen omtrent het coronavirus in. Met de snelle verspreiding van de deltavariant waren de beveiligers er niet gerust op. “Schiphol Group negeert al maandenlang de waarschuwingen vanaf de werkvloer voor chaos op de luchthaven. In plaats van de oorzaken aan te pakken doet ze deze waarschuwingen af als stemmingmakerij. De toezegging gistermiddag van Dick Benschop om honderden extra beveiligers aan te nemen klinkt leuk, maar de problemen zijn breder dan alleen beveiliging. Maar als hij het echt meent, dan gaan we als FNV optimistisch de onderhandelingen in”, stelt Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol in een verklaring.

Brief aan Schiphol-topman

Van Doesburg heeft geen goed woord over voor de werkwijze van Schiphol en noemt de bedrijfsstrategie van de luchthaven ‘de rotte appel in dit verhaal’. “Groot worden en blijven door zo goedkoop mogelijk te zijn met een moordende concurrentie over de ruggen van de werknemers. Met als gevolg werknemers die werken onder het bestaansminimum en ook nog eens ziek worden van hun werk door de hoge werkdruk en onveilige situaties”, aldus de campagneleider van FNV Schiphol.

Werknemers op Schiphol stuurden dan ook een brief aan Dick Benschop, topman van het grootste vliegveld van Nederland. Daarin pleiten zij voor een verbetering van de werkomstandigheden. Medewerkers willen dat er uniforme en gecertificeerde opleidingen voor het afhandelingspersoneel komen. Daarnaast eisen zij dat zij minimaal tien dagen aaneengesloten vakantie in de zomerperiode kunnen opnemen. Jeroen van Bergeijk, die voor de Volkskrant een maand op Schiphol undercover ging bij de ‘koffergooiers’ sprak onder anderen met Henk, een van de medewerkers die al sinds 1998 werkzaam is op de luchthaven. Henk, die een nulurencontract heeft, vertelde hem dat hij ooit een vast contract had. Echter, door de bijbehorende roosters kon Henk toentertijd maar één keer in de zes weken een weekend bij zijn vrouw doorbrengen.

Als een paard afgebeuld

Voorts willen werknemers dat het aantal vaste banen met tachtig procent per afdeling toeneemt. Bovendien wordt geëist dat iedereen die werkzaam is op Schiphol minimaal veertien euro per uur moet verdienen. Kees, een medewerker die ooit verwarmingsmonteur is geweest, laat weten dat hij nu voor een uurloon werkt dat twee dubbeltjes boven het minimumloon ligt. Van Bergeijk noemt het koffergooien ‘het zwaarste werk dat ik ooit heb gedaan’. Na drie dagen lagen zijn knieën open, had hij rugpijn en kon hij niet slapen van vermoeidheid. “Ik ken er heel wat die met hun poten tussen de karretjes terecht zijn gekomen”, vertelde Ruud hem. “Of die hun rug hebben versleten met die koffers. Of aan een hartaanval de pijp uit zijn gegaan.” En Manuel, die al 25 jaar op Schiphol werkt: “Je wordt echt als een paard afgebeuld.”