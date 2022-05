Vanavond tijdelijk geen vliegverkeer op Schiphol

Vanavond om 20:00 uur houdt Nederland twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking. Bij Schiphol blijft dat eveneens niet onopgemerkt.

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat in een verklaring weten dat er binnen dat tijdsbestek op Nederlandse luchthavens geen operaties plaatsvinden. Dat betekent dat vliegtuigen tussen 20:00 en 20:03 niet mogen taxiën of landen. Tevens wordt er tussen 19:50 en 20:03 uur geen startklaring gegeven. Wat betekent dat dan voor de vliegtuigen die onderweg zijn naar Schiphol en andere luchthavens? Deze zullen op een hoogte van minimaal twee kilometer in het luchtruim wachten tot 20:03 uur. Op Schiphol worden in die drie minuten vier arriverende vluchten verwacht: drie KLM-vluchten uit Cork, Alicante en Rome en één Emirates-vlucht uit Dubai.

Andere routes Schiphol

In Nederland vinden vanavond op verschillende plekken Dodenherdenkingen plaats. Zo wordt onder meer op de Dam de Nationale Dodenherdenking van het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd. Die begint al eerder op de avond. Om 18:00 is er een stille tocht naar de Dam. Tijdens de herdenking op het monument houdt historicus en tv-presentator Hans Goedkoop een voordracht, evenals burgemeester Femke Halsema. Om tijdens de herdenking het geluid van dalende vliegtuigen te vermijden, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat er vanaf 18:55 uur beperkingen boven Amsterdam van kracht zijn. Deze gelden tot 21:30 uur. De LVNL zal dit in goede banen moeten leiden, net zoals zij dat tijdens de Grand Prix van Zandvoort in september vorig jaar deed.

Daarnaast heeft het vliegverkeer tussen 19:10 en 20:40 uur boven Grebbeberg bij Rhenen te maken met beperkingen, terwijl er van 19:30 tot 20:30 uur restricties gelden boven Bloemendaal en Overveen. Tot slot is het niet toegestaan om tussen 14:00 en 15:00 uur over Apeldoorn en Loenen te vliegen, en vindt afwijkend vliegverkeer plaats tussen 11:30 en 12:30 uur boven Soesterberg.