KLM oneens: “Het staat in schril contrast”

Schiphol-topman Dick Benschop gaf eergisteren aan dat tijdens de zomervakantie mogelijk vluchten op de luchthaven geannuleerd moeten worden. KLM kan zich daarin niet vinden.

Indien er niet genoeg personeel beschikbaar is, wil Benschop enkele weken voor vertrek reizigers op de hoogte stellen dat hun vlucht niet doorgaat. Van tevoren wil hij een redelijke inschatting maken hoeveel werknemers aanwezig zijn tijdens de zomer. Deze meivakantie werd duidelijk voor welke problemen de personeelstekorten zorgen. Er ontstonden voor de vertrekhal lange rijen voor de security, en op het platform vertrokken vluchten te laat doordat er niet genoeg bagagemedewerkers ingepland konden worden.

Hoewel Schiphol er al een en ander aan deed om nieuw personeel aan te trekken, wil KLM dat de luchthaven zich nog meer inzet. “Tegelijkertijd vindt KLM het prematuur om te spreken van het beperken van het aantal vluchten komende zomer. Het is in eerste instantie aan de luchthaven zelf om de bezettingsproblemen op te lossen”, aldus een woordvoerder van de maatschappij tegenover de Telegraaf. “Het schrappen van vluchten mag alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomen, maar kan volgens KLM niet de basis zijn van de oplossing die Schiphol voor de komende periode voor ogen heeft.”

Nadelen KLM

Daarnaast streeft KLM ernaar dat vluchten niet geannuleerd worden omdat zij bezig is met het herstel uit de coronacrisis. In de zomer van 2020 ontving de maatschappij een leningenpakket van 3,4 miljard euro dat grotendeels moet worden afgelost. Indien vluchten geannuleerd worden, betekent dat minder inkomsten met als gevolg dat het aflossen van de lening langer op zich laat wachten. Daarnaast kan KLM mogelijk niet meer voldoen aan de Europese slotregels. Tijdens het begin van de oorlog in Oekraïne vloog de maatschappij ook al niet meer op Kiev, Moskou en Sint-Petersburg.

Naast het verzoek om vluchten te cancelen van vluchten werd KLM ook al geconfronteerd met een verhoging van de havengelden. Schiphol besloot immers eind vorig jaar de tarieven voor het gebruik van de luchthaven met 37 procent te verhogen. Reden daarvoor is het opvangen van de verliezen van de coronacrisis. Het grootste vliegveld van Nederland verhaalt deze kosten op de luchtvaartmaatschappijen wat al eerder op felle weerstand stuitte. Dat KLM nu ook al niet volledig gebruik kan maken van Schiphol, schiet bij de maatschappij in het verkeerde keelgat. “De beperkingen die Schiphol voor ogen heeft, staan in schril contrast met de cumulatieve verhoging van de havengelden van 37% tot 2024. Het feit dat Schiphol coronaverliezen goeddeels voor rekening laat komen van luchtvaartmaatschappijen, terwijl KLM en haar klanten daar vervolgens slechtere dienstverlening voor terug krijgen, is onacceptabel”, aldus de woordvoerder.