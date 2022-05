KLM begint met aflossen, maar mogelijke hinder dreigt

KLM is begonnen met het aflossen van een deel van de staatssteun. die zij ontving tijdens de coronacrisis.

In totaal maakte het bedrijf 311 miljoen euro over. De reden dat KLM in staat is het geld over te maken hangt samen met het herstel van de maatschappij uit de coronacrisis. KLM sloot 2021 met zwarte cijfers af en dat zet zich voort in het eerste kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden van 2022 bedroeg de omzet 1.903 miljoen euro, een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. KLM hoopt dan ook later dit jaar de resterende 631 miljoen euro over te kunnen maken. “We hopen snel verder stappen te zetten met de aflossing”, aldus KLM-topman Pieter Elbers tegen Algemeen Dagblad. In totaal gebruikte de luchtvaartmaatschappij 942 miljoen euro van de 3,4 miljard euro staatssteun.

Voorwaarden staatssteun

Van die 3,4 miljard was één miljard een overheidslening en 2,4 miljard een banklening met overheidsgaranties. Over het gehele bedrag moet rente betaald worden. “Die steun is heel belangrijk, maar er zit ook wel een stevig prijskaartje aan”, vervolgt de CEO. Naast de rente kleven andere voorwaarden aan de staatssteun. KLM moest onder meer een herstructureringsplan opstellen waarbij haar personeel tot 2025 veel salaris zou moeten inleveren. Tevens moest het aantal vluchten op Schiphol afnemen.

Mogelijke belemmering KLM

Hoewel KLM het herstel uit de coronacrisis voortzet, kunnen de omstandigheden op Schiphol mogelijk roet in het eten gooien. De luchthaven kampt met personeelstekorten en Dick Benschop, topman van de luchthaven, zei eerder deze week dat komende zomer de kans bestaat dat sommige vluchten geannuleerd moeten worden wanneer er te weinig personeel aanwezig is. Dat zou kunnen betekenen dat er minder KLM-vluchten uitgevoerd worden met als gevolg minder inkomsten. “We hebben begrip voor de uitdagingen, maar we moeten op zoek naar oplossingen”, zegt Elbers. “Tijdens de zomervakantie zijn vliegreizen van vakantiegangers over zes weken gespreid.” KLM sprak zich er eerder over uit dat Schiphol met een oplossing moet komen en annuleringen niet ziet zitten.