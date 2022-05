Luchtvaartmaatschappijen kunnen borst natmaken

Veel reizigers die hun vluchten vanuit Schiphol geannuleerd of (fors) vertraagd zagen dienen claims in om geld terug te krijgen van luchtvaartmaatschappijen.

Dat begon al twee weken geleden toen 150 grondmedewerkers van KLM tijdelijk het werk neerlegden. Door de staking, die al in de ochtend begon, ontstond chaos op de grootste luchthaven van Nederland. Lange rijen in de vertrekhallen kwamen tot stand en tientallen vluchten werden geannuleerd. KLM cancelde bijvoorbeeld die zaterdag zeven vluchten. Tevens riep Schiphol reizigers aan het einde van de ochtend op niet meer naar het vliegveld te komen. Ondanks dat startte het aantal vluchten rond de klok van 13:00 uur weer langzaam op.

Daarmee liep de staking niet met een sisser af. Veel reizigers dienden claims in. Aviclaim liet aan Algemeen Dagblad weten dat het op de dag van de staking ruim 400 schadeclaims ontving. In totaal zou het gaan om een bedrag van 1,3 miljoen euro. Tevens kwamen bij de site Vlucht-vertraagd.nl op diezelfde dag 430 claims binnen. In de dagen die volgden zouden 1422 nieuwe verzoeken binnengekomen zijn. De woordvoerder van het bedrijf beweert dat al die passagiers recht hebben op compensatie.

Meer claims

Na de wilde staking was het nog niet gedaan met de chaos op Schiphol. Een combinatie van personeelstekorten en de meivakantie zorgden ervoor dat de wachttijden op de luchthaven rigoureus opliepen. Bij Aviclaim kwamen na de staking nog eens 1200 claims binnen. Daarnaast raadde EUclaim vanaf de dag van de staking tot nu nog eens 3300 mensen aan een claim in te dienen. Verwacht wordt dat het aantal de komende weken nog verder oploopt. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Wij merken dat veel reizigers zich pas melden na terugkomst. Vele passagiers zullen pas volgende week weer thuis zijn”, kijkt vluchtanalist Paul Vaneker vooruit. De vergoedingen kunnen bij een langeafstandsvlucht oplopen tot 600 euro. Echter, mocht de schade daadwerkelijk worden geclaimd, dan ontvangt Aviclaim een kwart daarvan.