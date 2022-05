Niet alleen Schiphol kampt met personeelstekort

Rotterdam The Hague Airport kampt net zoals Schiphol met personeelstekorten, maar op de Zuid-Hollandse luchthaven is dit probleem enigszins beheersbaar.

Op Schiphol hebben onder meer beveiligers en grondafhandelaren te maken met deze tekorten. Afgelopen weken resulteerden die in lange wachtrijen voor de security. De beveiliging liet zich afgelopen zomer al eerder uit over de werkdruk. Daarnaast zijn er bij de grondafhandeling te weinig mensen inzetbaar. In de zomer van 2021 werd duidelijk dat zij evenals de beveiliging met tekorten kampte. Enkele vluchten vertrokken bijvoorbeeld zonder bagage. Om het personeelstekort enigszins tegemoet te komen, werd Viggo-personeel vanuit Groningen naar Schiphol gehaald om het werk te verlichten.

Dezelfde problemen

Echter, daarmee is het nog niet opgelost. Grondafhandelaren op Schiphol klagen over onder meer de arbeidsvoorwaarden en de beloningen. Op Rotterdam The Hague is dat niet anders. “Er wordt notoir onderbetaald en de werkdruk is structureel te hoog”, constateert Jaap de Bie van FNV Luchtvaart bij RTV Rijnmond. Daarbij komt kijken dat de luchthaven van Rotterdam te maken heeft met tekorten op het gebied van grondpersoneel en koffersjouwers.

Tijdens de coronacrisis werd er bijna niet gevlogen. Minder vliegverkeer betekent dat er op de grond eveneens minder mensen nodig zijn. Gevolg: ontslagen. Luchthavens dachten dat het personeel wel weer terug zou keren wanneer het aantal vluchten voorzichtig zou opstarten. Het tegendeel bleek echter waar. Deze zomer werd bijvoorbeeld in september gevreesd voor een nieuwe dip. Uit angst zouden werknemers een baan kiezen met meer zekerheid en een rentree op het platform op Nederlandse luchthavens links laten liggen. Tevens zijn de lonen volgens De Bie bij andere banen (vele malen) hoger. “Het is een hondenbaan. Ze hebben ontdekt dat ze ergens anders beter betaald krijgen en het werk minder zwaar is”, vervolgt hij.

Verschil met Schiphol

Ondanks dat zijn de problemen op Rotterdam The Hague niet zo groot als op Schiphol. Vertraging van een half uur tot een uur is volgens een woordvoerder van de Zuid-Hollandse luchthaven tijdens de meivakantie normaal. “We hebben geen excessen zoals op Schiphol”, bevestigt de zegsman. Sterker nog, Rotterdam The Hague Airport neemt een aantal vluchten van het grootste vliegveld van Nederland over. Vorig weekend zouden maatschappijen bij andere luchthavens in ons land poolshoogte hebben genomen om vanuit daar hun vluchten uit te voeren.