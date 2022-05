Persoon bekneld na ongeluk op Terlet

Vanmiddag vond een incident plaats bij het vliegveld van Terlet. Daarbij raakte een persoon bekneld.

Hoe het ongeluk zich voor heeft kunnen doen, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten rukten om 16:45 uur uit voor het ongeval. Ambulances en brandweer reden richting de luchthaven van Terlet. Tevens reisden een trauma- en politiehelikopter af naar de plek van het ongeval. Een woordvoerder van de politie laat aan Omroep Gelderland weten dat de beknelde persoon aanspreekbaar is en werd verzorgd door de hulpdiensten. Een verslaggever van het medium zegt dat het ongeval zich mogelijk vlak na take-off voordeed. De afdeling Luchtvaarttoezicht gaat samen met de Onderzoeksraad het ongeval onderzoeken.

Update 19:30 uur: De persoon die bekneld is geraakt is een 62-jarige ervaren piloot uit Leiden (Zuid-Holland). Diegene is naar het ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt wat er mis is gegaan bij het oplieren van het zweefvliegtuig.

Zweefvliegtuig Terlet

In 2016 moest een zweefvlieger zijn toestel noodgedwongen op een akkerland bij Zutphen (Gelderland) laten landen. De 16-jarige Silvian de Vries was op weg naar Terlet. De reden dat hij zijn vliegtuig op een ongeplande plek moest laten landen had te maken met het feit dat hij te laag vloog. Aanvankelijk had de 16-jarige op 1500 meter moeten zitten, maar na drie uur zat hij slechts op 600 meter. Dat was te laag om Terlet te kunnen bereiken. Hoewel in dat gebied vaker luchtballonnen op de grond staan, was het zweefvliegtuig een vreemde eend in de bijt.