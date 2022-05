Vliegtuig stijgt zonder piloot op en crasht

In de Canadese wijk Saamis Heights in Medicine Hat stortte een vliegtuig zonder fliht crew aan boord neer op een huis in aanbouw.

Afgelopen maandag steeg de Bellanca Citabria, een tweezitter, om iets voor 20:30 uur lokale tijd op vanuit Schenkler Airport. Jenman Luk, de eigenaar van het huis, had kort daarvoor nog contact gehad met de eigenaar van het vliegtuig. Luk had van hem te horen gekregen dat hij op de luchthaven bezig was met onderhoudswerkzaamheden aan het vliegtuig toen het ‘gewoon’ opsteeg nadat de motor was aangezet. Even na 20:30 uur crashte het toestel. Om 21:30 uur werd de National Transportation Safety Board (NTSB) geattendeerd op het ongeval. De politie zette het gebied met tape af. De Bellance Citabria lag verfrommeld in de achtertuin van het huis in aanbouw. Een vleugel had zich rond een steunpilaar gevouwen, de andere had lichte schade opgelopen na een vermoedelijke botsing met een boom van de buurman.

TSB investigating pilotless plane crash in Medicine Hat neighbourhood https://t.co/2jXnPFUnGo pic.twitter.com/UgOpAuaSkV May 4, 2022

Op de hoogte gesteld

Luk, op het moment van de wonderbaarlijke crash zelf niet bij zijn huis in aanbouw, kreeg een telefoontje van de hulpdiensten. “Er werd gezegd dat een vliegtuig neergestort was op ons huis. Ik had zoiets van: ‘Wat!?’ Ik wist niet of het een grap was, het leek gewoon een wild verhaal”, zegt hij tegen The Canadian News. Hij haastte zich naar het huis en zag dat er geen sprake was van een grap. Een link met het telefoontje van de eigenaar van het vliegtuig had hij al die tijd nog niet gelegd. Ondanks het ongelukkige ongeval is hij niet boos op de man die hem zijn excuses heeft aangeboden.

Onderzoek naar ‘pilootloos’ vliegtuig

De NTSB doet verder onderzoek naar de ‘pilootloze’ crash. Zij heeft onderzoekers naar de plek gestuurd. Het is nog te vroeg om vast te stellen wat de precieze oorzaak is van het vliegtuig met die bijzondere eigen wil. “TSB-onderzoekers zullen informatie verzamelen en het incident beoordelen om de volgende stappen te bepalen”, reageerde het agentschap in een email aan Global News.