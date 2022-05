Corendon wil uitwijken naar andere luchthavens

Of alle maatschappijen alle vluchten vanaf Schiphol uit kunnen voeren is door de personeelstekorten hoogst onzeker. Corendon kijkt daarom naar alternatieven.

De maatschappij voert momenteel een groot aantal vluchten uit vanaf de luchthaven in Amsterdam. Schiphol-topman Dick Benschop gaf echter aan dat vluchten tijdens de zomervakantie mogelijk geannuleerd kunnen worden, omdat er simpelweg niet genoeg personeel is. Tijdens de meivakantie werd al duidelijk dat de luchthaven de drukte niet aan kan. Voor de vertrekhallen ontstonden lange rijen en de wachttijden voor de security liepen enorm op. Daarnaast is de huidige capaciteit bij de grondafhandeling niet genoeg om alle vluchten (op tijd) te laden en te lossen.

Corendon naar andere luchthavens

Luchtvaartmaatschappijen kijken dan ook verder dan Schiphol. Het grootste vliegveld van Nederland riep vorige week maatschappijen op vluchten te annuleren. Transavia en TUI namen poolshoogte bij andere luchthavens, net zoals KLM en Corendon. Die laatste twee buurtten bij Rotterdam The Hague Airport. Op die manier hoefden de maatschappijen die het geld hard nodig hebben om de verliezen van de coronacrisis op te vangen, geen vluchten te cancelen. Voor de zomer moeten luchtvaartmaatschappijen eveneens eventuele alternatieven zoeken om zo weinig mogelijk hinder van de drukte op Schiphol te ondervinden. Corendon liet haar oog vallen op Maastricht Aachen Airport, Brussel en de Duitse grensstreek. “Als we hier (Schiphol, red.) worden weggejaagd, doordat er geen capaciteit of mensen voorhanden zijn, zullen we wel moeten uitwijken”, stelt Steven van der Heijden, topman van de maatschappij, bij de Telegraaf.

Reizigers zijn flexibel

Tijdens de drukte op Schiphol bleek dat reizigers de moeilijkste niet zijn. Veel van hen vonden het geen probleem om hun vluchten om te laten boeken. “Dat is een geluk bij een ongeluk”, zei ANVR-topman Frank Oostdam erover tegen NH Nieuws. Daarnaast denkt Corendon-CEO Atilay Uslu dat reizigers bereid zijn van een ander vliegveld te vertrekken. “Ik ken mensen die hier wonen en die zich niet meer aan dat circus op Schiphol wagen. Reizigers rijden liever iets verder dan drie uur in de rij te staan op Schiphol”, verwacht hij.