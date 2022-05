Feyenoord warm ontvangen op Rotterdam | Video

Feyenoord plaatste zich gisterenavond na twintig jaar weer voor een Europese finale. De ploeg van Arne Slot stond vanmiddag een warm ontvangst te wachten op Rotterdam The Hague Airport.

Met veertig minuten vertraging vertrok Feyenoord vanmiddag om 12:40 uur vanuit Marseille op weg naar Rotterdam. Na een vlucht van anderhalf uur landde de selectie op de Zuid-Hollandse luchthaven. Daar wachtten twee brandweerwagens die de Boeing 737-800 van Enter Air met een watersaluut ontvingen. Daarnaast hadden supporters en media zich verzameld op het panoramaterras van de luchthaven om een glimp van de spelers en staf op te vangen. Toen het vliegtuig het saluut ontving, klonk er luid applaus en zongen de fans Feyenoord-liederen. “Hand in hand, kameraden”, was onder meer te horen. Tevens werd het watersaluut vanuit de Boeing vastgelegd.

Feyenoord naar Conference League-finale

Na de knappe 3-2-zege op Olympique Marseille in de Kuip van vorige week ging Feyenoord met een nipte voorsprong de returnwedstrijd van de halve finale van de Conference League in. In een kolkend Vélodrome trapten de teams om 21:00 uur af. Zowel Feyenoord als de huidige nummer twee van Frankrijk kregen kansen. De Rotterdammers werden onder meer gevaarlijk via een inzet van Guus Til en Gernot Trauner, terwijl Olympique Marseille kansen creëerde via Dimitri Payet (die in de eerste helft geblesseerd uitviel) en invaller Pol Lirola.

Feest in Marseille en Rotterdam

Na negentig minuten en vijf minuten blessuretijd zat de wedstrijd erop. De spelers en staf van Feyenoord vlogen elkaar in de armen en vierden het feest met de ruim drieduizend meegereisde supporters. “Het was een heet avondje”, zei Feyenoord-speler Bryan Linssen na afloop tegen ESPN. Naast het feest op het veld ontplofte het stadhuisplein in Rotterdam waar duizenden fans de wedstrijd live volgden. Op 25 mei spelen de Rotterdammers in Tirana (Albanië) de finale tegen AS Roma dat in de halve finale Leicester City (2-1, totaal) uitschakelde. Maar eerst moet het team van Slot komende zondagmiddag aan de bak tegen PSV.