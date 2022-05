Harde vechtpartij in KLM-vliegtuig | Video

Tijdens een KLM-vlucht van Manchester naar Amsterdam vond donderdagochtend een harde vechtpartij plaats.

Op beelden die op sociale media opdoken is te zien dat een passagier van meerdere mannen klappen en schoppen krijgt uitgedeeld. Het cabinepersoneel en medereizigers proberen het gevecht te zussen. Onder meer de gezagvoerder van de KLM-vlucht doet pogingen de vechtersbazen uit elkaar te halen, maar ze zetten de strijd onverhard voort. “Dit is een vliegtuig, verdomme!”, roept een van de passagiers in het Engels. Wat de oorzaak van de knokpartij is, is niet bekend. Op sociale media doen geruchten de ronde dat twee Britten aangepakt werden die zich racistisch geuit zouden hebben. Dit is noch bevestigd, noch ontkend. Op de videobeelden is echter te zien dat één persoon geslagen en geschopt wordt.

Nice flight to dam today x pic.twitter.com/4FqulwXN2d May 5, 2022

De gezagvoerder zou onderweg naar Schiphol de politie hebben geïnformeerd over het incident. Bij aankomst pakte de Koninklijke Marechaussee zes Engelse mannen op. Een van hen was lichtgewond. Alle zes zitten nog steeds vast. KLM laat aan de NOS weten dat ‘zover bekend is’ geen van de crewleden gewond raakte.

Nog een agressieve passagier op KLM-vlucht

Begin februari dit jaar gedroeg een passagier zich eveneens agressief, in dit geval tijdens een KLM-vlucht vanuit Schiphol naar Curaçao International Airport. Een strijdlustige 22-jarige reiziger kreeg het om onbekende redenen aan de stok met zijn vader en deelde daarbij klappen uit. Toen een steward de onenigheid wilde sussen, kreeg het crewlid er eveneens van langs. Over eventuele verwondingen is niets naar buiten gebracht. Wel kreeg het KLM-personeel de man onder controle en werd hij bij aankomst op Curaçao overgedragen aan de politie. Welke straf de 22-jarige uiteindelijk ontving, is niet bekend.